Lkw mit Hilfsgütern fährt von Laußig nach Moldawien

Laußig

Alle Jahre wieder startet kurz vor Weihnachten ein Sattelschlepper voller Geschenke und Hilfsgüter von Laußig aus ins moldawische Tiraspol. In diesem Jahr sind es sagenhafte 14 Tonnen, die die Mitglieder des Lion-Clubs Eilenburg-Bad Düben sowie Mitarbeiter des Laußiger Heizungsbauunternehmens Gerald Kräger auf den Laster geladen haben.

Thomas Kräger mit einer Geschenkkiste, die die Mädchen und Jungen der Klasse 2c des Sebastian-Kneipp-Hortes in Eilenburg Ost für die Kinder in Tiraspol packten. Quelle: Steffen Brost

624 Weihnachtspäckchen gehen mit auf Reisen

Zahlreiche Unternehmen, Institutionen sowie Kirchen, Vereine, Kindertagesstätten, Schulen und Privatleute haben wieder gesammelt. „Es ist sagenhaft, wie viel zusammengekommen ist. Neben Rollstühlen, Kinderwagen, Heizungs- und Sanitärsachen, Schreibtischen und Sportgeräten sind auch 624 Weihnachtspäckchen sowie 1200 Kartons mit Bekleidung dabei. Diesmal möchte ich besonders die Kirchgemeinde in Dommitzsch, die Schule Mockrehna, die Kindertagesstätten Hohenprießnitz/Zschepplin und Eilenburg und die Familien Schiewitz und Kantak aus Eilenburg sowie Zickert aus Doberschütz nennen. Sie haben uns super toll unterstützt“, freute sich Gerald Kräger. Er hatte die Hilfstransporte einst ins Leben gerufen und die ersten Jahre selbst einen Transport in die Ferne gesteuert. Mittlerweile übernimmt diese Aufgabe eine Spedition.

Verkehrsamt Niedersachsen rangiert Computer aus

Diesmal ist auch eine besondere Fracht an Bord. Denn das Verkehrsamt Niedersachsen rangierte 110 Computer aus. „Natürlich sind die Rechner ohne Festplatte und gebraucht. Aber dort tun sie noch gute Dienste an den Schulen“, so Kräger.

Wenn der Transport pünktlich vor dem Weihnachtsfest am 6. Januar in Tiraspol angekommen ist, übernehmen Mitglieder des dortigen Lion-Clubs das Entladen und Verteilen an Kinder, Seniorenwohnheime und Familien.

Unterstützung seit 20 Jahren

Mittlerweile gibt es die Aktion seit 20 Jahren ohne Unterbrechung. Die Hilfsgüter sollen den Menschen in dem verarmten Land helfen. Und seit vielen Jahren unterstützt Nordsachsen diese Aktion. „Das Land ist sehr verarmt. Auch nächstes Jahr soll wieder ein solcher Transport rollen. Wir sind dankbar für jede Unterstützung“, sagte Kräger.

Slavik kann nicht zu den Krägers kommen

Neue Information gibt es auch von Slavik Zacharow, dem Familie Kräger im Jahr 2000 mit einer Operation in Deutschland half. Slavik war damals fünf Jahre, als er das erste Mal in Laußig war. Der Junge aus Moldawien litt an einer Fehlstellung an Füßen, Armen und der Wirbelsäule.

Slavik bei einem Besuch bei den Krägers im Jahr 2016. Quelle: Steffen Brost

Von der Laußiger Familie erhielt er Unterstützung und wurde später im Mediclin Waldkrankenhaus erfolgreich operiert. Jetzt ist er erwachsen, pflegt noch guten Kontakt nach Laußig und arbeitet derzeit in einem bulgarischen Hotel im Service. „Leider konnte er das zweite Jahr wegen der Coronalage Weihnachten nicht zu uns kommen. Wir hoffen, es klappt im nächsten Jahr“, so Kräger.

Von Steffen Brost