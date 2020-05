Lieder-Lieferdienst vom MDR macht Station in Bad Düben

Bad Düben

Die Frauen um Carmen Apelt entrollen ein großes, liebevoll gestaltetes Banner. „Alles Gute, lieber Andreas!“ haben die Damen der Line-Dance-Gruppe, zu denen auch Ehefrau Sigrid gehört, darauf geschrieben. Andreas Jakubenko, bis zu diesem Zeitpunkt noch völlig ahnungslos, wird im Rollstuhl auf den Platz vor das Mediclin Reha-Zentrum in Bad Düben gebracht.

Andreas Jakubenko hat Geburtstag. Nicht nur ein Ständchen gibt es, sondern auch ein liebevoll gestaltetes Banner. Quelle: Kathrin Kabelitz

Musiker des Hornquartetts des Leipziger MDR-Sinfonieorchesters setzen die Instrumente an und beginnen zu spielen. Ein Dank und ein Geburtstagsständchen für den Kemberger, der an diesem Tag seinen 66. Geburtstag feiert. Nach einem Schlaganfall Ende Februar ist er in seiner Bewegung eingeschränkt. Seit einigen Wochen ist er hier zur Reha. Der kurze Treff mit Abstand und Mundschutz im Freien ist corona-bedingt der erste seit Wochen.

Mini-Konzert als Dankeschön und Geburtstagsgruß

Das Mini-Konzert ist zum einen ein kleines Geschenk für den beliebten Line Dance-Trainer, der es in seiner aktiven Tanz-Zeit sogar zu Welt- und Europameister-Ehren brachte. „Er ist ein richtig toller Trainer“, sagt Carmen Apelt, die gemeinsam mit sechs weiteren Frauen immer dienstags in Radis trainiert. Die Nachricht vom Schicksalsschlag ihres Trainers hat die Frauen heftig getroffen und es war ihnen ein großes Bedürfnis, ihn zu überraschen. Deshalb haben sie sich für dieses Mini-Konzert beworben. „Wir hoffen, dass er bald wieder unseren Dienstags-Kurs leiten kann“, sagt Carmen Apelt. Die Überraschung jedenfalls gelingt: „Ich bin ganz sprachlos“, freut sich Jakubenko.

Mitarbeiter danken den Patienten

Bedanken wollen sich auf diese Weise auch die Klinikleitung um den Kaufmännischen Direktor Kermit Behnisch und vor allem die Mitarbeiter der Mediclin bei ihren Patienten, die so geduldig trotz Besuchsverbots und anderer Einschränkungen ihre Reha-Kuren absolvierten. „Meine Tochter hat uns auf diese Aktion aufmerksam gemacht“, sagt Krankenpflegehelferin Maria Uhlmann. Es seien für alle schwere Zeiten. Nähe, die gerade bei der Krankenpflege wichtig ist, ist nicht möglich: „Immer auf Distanz gehen, Mundschutz tragen. Da ist nur ein Blickkontakt möglich, das so wichtige Lächeln kaum zu sehen.“ Auch das kulturelle Leben für die Reha-Patienten ruht. Da wird das Angebot der Rundfunkanstalt für die kleine Abwechslung sehr gern angenommen.

MDR-Musiker touren seit Ende April durchs Sendegebiet

Seit Ende April touren die Musiker des MDR-Sinfonieorchesters und des MDR-Rundfunkchores mit den musikalischen Dankeschön-Einlagen für die Helden des Alltags durch das Sendegebiet – auf Empfehlung der Hörer und Zuschauer. Rund 250 Auftritte gab es schon. Zusammen mit seinen Musikerkollegen Max Hilpert, Tino Bölk und Michael Gühne ist Johannes Winkler an diesem Tag in Bad Düben und Regis-Breitingen unterwegs. „Vor Schulen, Tankstellen, Praxen, Pflegeheimen, zu privaten Anlässen wie Hochzeitstagen oder Geburtstagen haben wir schon gespielt“, so Johannes Winkler. Die Angebote würden ganz rührend angenommen, sagt der Musiker. Auch für ihn und seine Kollegen sind die Mini-Konzerte eine kleine Abwechslung im von der Pandemie bestimmten Alltag. Wegen der Schutzmaßnahmen sind derzeit alle Konzerte abgesagt.

