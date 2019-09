Bad Düben

Wie viel darf Bildung kosten? Vier Schachteln Zigaretten im Monat? Vielleicht auch zehn? Mit dieser Frage begann 1998 das Experiment Evangelische Grundschule Bad Düben. Zugegeben: Eine typische Frage des damaligen Pfarrers Jörg Uhle-Wettler: Zugespitzt, provokant, hintersinnig und mit ein wenig Schalk im Nacken.

Schule an der Kostenfrage nicht zerbrochen

Wie viel darf sie kosten? Die Frage ist seit Gründung der Schule immer aktuell geblieben. Und sie kocht immer dann besonders hoch, wenn nach Jahren mal wieder das Schulgeld erhöht werden muss, wie zum Schulstart 2019/20. Oder wenn es um die Lehrer-Bezahlung geht – die nach wie vor vom Land mit zweierlei Maß zwischen Schulen in staatlicher und freier Trägerschaft ungerechterweise gehändelt wird. Immerhin: Eine Antwort auf die Kostenfrage hat die Schule bisher immer geben können. Und sie ist daran nicht daran zerbrochen, allen Widerständen zum Trotz. Die simple Antwort lautet: Bildung darf soviel kosten, wie uns diese Art Bildung wert ist.

Festakt mit Kurrende und Einsegnung der Lehrer: Den Programm- und Liedzettel vom Gründungsgottesdienst im September 1999 hat Dübens Pfarrer Jörg Uhle-Wettler aufgehoben. Quelle: privat

Einen bleibenden Wert hat diese Schule tatsächlich geschaffen. Nicht mit der sanierten alten Stadtschule im St.Nikolai-Viertel – so schön sie auch ist. Auch nicht mit dem neu entstehenden modernen Schulzentrum im alten Gymnasium – das nun endlich nach den Herbstferien bezogen wird. Der bleibende Wert ist das andere Bild von Bildung nach christlichem Verständnis. Danach ist jeder gleich wertvoll – der Schlaue wie der weniger Clevere, der Klassenbeste und der Nachhänger. Jedes Kind soll befähigt werden, seine Fähigkeiten zu entdecken und ermutigt und gestärkt mit ihnen seinen eigenen Lebensweg einzuschlagen.

Mitmachschule und Inklusion von Anfang an praktiziert

Inklusion wurde am Kirchplatz schon praktiziert, da entdeckte die Schulpolitik den Begriff erst für sich: Kinder mit Behinderungen gehörten hier von Anbeginn zum ganz normalen Schulalltag. Dehnungsjahre hieß es hier schon für „Nachzügler“, wo andernorts noch der Sitzenbleiber belächelt wurde. Und: Mitmachschule für mit engagierten Eltern und Großeltern wurde hier ganz selbstverständlich praktiziert, ohne daraus gleich eine große Sache zu machen. Auf all das legen Träger- und Förderverein, Lehrer, Betreuer und Erzieher wert. Gott sei dank!

Nach 20 Jahren ist die Schule erwachsen geworden, im heiratsfähigen Alter. Und ja, man kann sie tatsächlich lieben. Und zugleich mit ihr leidenschaftlich streiten. Das geht nicht ohne Schmerzen. Der Abschied vom Großteil der ersten Lehrergeneration war so ein schmerzhafter Moment, der für einige noch nachwirkt. Manch ein Elternabend war es auch, der noch Tage danach in Whatsapp-Gruppen und persönlichen Gesprächen nachbebte. Aber: Wie in einer guten Ehe gehört zum Streit auch die Versöhnung. Dazu müssen immer alle Seiten bereit sein, damit der Haussegen nicht dauerhaft schief hängt und das große Ganze gefährdet ist.

Können Sie von Müll auf Schule umschalten

Macht Schule! Und nicht Probleme. Das kann Bad Düben von der EvaGrund lernen, die jetzt zum EvaSchulze gereift ist. Umgekehrt weiß die Schule: Sie ist in dieser Stadt gut behütet und beheimatet. Darauf liegt ein Segen. Jörg Uhle-Wettler hat vor über 20 Jahren in der entscheidenden Stadtratssitzung gefragt: „Können Sie von Müll auf Schule umschalten?“ Damals stritten die Stadträte erst über Müllgebühren, bevor sie ein Bekenntnis zur neuen „Kirchschule“ abgeben sollten. Es hat geklappt – in Erinnerung blieb nicht das Müllproblem, sondern die Chance auf eine neue Schulform. Das macht Mut. Für die nächsten 20 Jahre.

Hinweis: Am Freitag um 14 Uhr findet in der Stadtkirche St. Nikolai der Festgottesdienst zu 20 Jahre Schulgründung statt – mit Pfarrer Andreas Ohle und dem früheren Dübener Stadtpfarrer Jörg Uhle-Wettler.

Von Olaf Majer