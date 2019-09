Bad Düben

Soweit die Füße tragen – so hätte auch die Abenteuerreise des Bad Dübeners Mario Schwertner (39) lauten können. Der Krankenpfleger im Leipziger St. Georg-Krankenhaus und Sänger in der Dübener Kurrende wagte sich im März 2018 an ein ganz großes Ziel: Den Pacific Crest Trail (PCT). Gut 4000 Kilometer ist er lang, der berühmteste Weitwanderweg an der Westküste Nordamerikas, der von der mexikanischen Grenze bis nach Kanada führt.

Es gab auch Gedanken ans Aufgeben

Ein aufregender Trip – voller Überraschungen, Klapperschlangen, Unwettern, spontanen Begegnungen und steinigen Tagen, an denen der Dübener auch mal ans Aufgeben dachte. Er hielt durch und erreichte Ende August 2018 nach rund fünf Monaten tatsächlich die Grenze nach Kanada. „Ich habe wirklich harte Tage, aber auch immer wieder magische Momente erlebt“, sagt der Dübener im Rückblick auf diesen Trip. Am meisten aber blieben ihm die Trailmagic, die magischen Momente in Erinnerung.

Eine Abenteuerreise im „Goldenen Löwen“

Jetzt möchte der Weltenentdecker erneut auf große Reise gehen – zusammen mit entdeckungslustigen Besuchern. Am Mittwoch, 18. September lädt Mario Schwertner zu seinem großen PCT-Vortrag ein – los geht’s um 19 Uhr in der Gaststätte „ Goldener Löwe“ in Bad Düben. Der Eintritt ist frei.

„Ich freue mich wirklich, andere an meinem Wanderabenteuer teilhaben zu lassen“, sagt er und verspricht einen atemberaubenden Abend. Aus seinen hunderten Fotos hat er eine Dia-Show zusammengestellt, um die Besucher noch einem auf die PCT-Route mitzunehmen.

Atemberaubende Natur: Mario Schwertner bei seiner Wanderung auf dem Pacific Crest Trail Quelle: privat

Der Gipfel der Tour liegt auf 4421 Metern Höhe

„Wir werden zusammen auf Wanderung gehen über die Gebirgszüge der Westküste der USA – von der mexikanischen Grenze nordwärts bis nach Kanada. Der Weg führt uns von der heißen und trockenen kalifornischen Wüste bis hinauf in die schneebedeckte High Sierra, mit dem Mount Whitney (höchster Gipfel der USA, 4421m) als Höhepunkt der Reise“, so Schwertner. Anschließend führt der Trail über die Vulkansteingebiete der Cascade Mountains in den bewaldeten Norden Amerikas nach Oregon und Washington.

Viele Anekdoten für Neugierige

Neben den beeindruckenden Bildern verspricht der PCT-Eroberer viele Anekdoten, die man so nur mit Rucksack, Zelt und Wanderschuhen erlebt. Als „Eintrittskarte“ sollten die Besucher nur Neugierde mitbringen, so Schwertner. Dann sei der gemeinsame „Trailmagic“ garantiert

Von Olaf Majer