Die Corona-Schutzmaßnahmen in Nordsachsen werden ab Montag verschärft. Damit gelten unter anderem wieder eine Maskenpflicht in Geschäften und auf Märkten sowie Kontaktbeschränkungen. Ursache ist die steigende Inzidenz im Landkreis. Insgesamt wurden bisher etwa 13600 Corona-Fälle im Landkreis gezählt, 40000 Einwohner mussten in Quarantäne.