Mechatroniker aus Bad Düben ist Bester seiner Zunft

Einer der besten Zweiradmechatroniker Sachsens kommt von Fahrrad-Hammer aus Bad Düben. Marcus Zenner wurde bei Europas größtem Berufswettbewerb als Bester seiner Zunft ausgezeichnet. Sein Ausbildungsbetrieb gehört in der Region mit Filialen in Bad Düben, Eilenburg, Bitterfeld und Leipzig zu den größten seiner Branche. „Uns macht sehr stolz, dass wir in der Ausbildung fundiertes Wissen weitergeben und unsere Azubis das anwenden können“, sagte Chef Thomas Hammer.

Wettbewerb findet zum 69. Mal statt

Trotz Pandemie fand in diesem Jahr der 69. Leistungswettbewerb unter dem Motto „PLW – Profis leisten was“ in über 90 Gewerken statt. Junge Handwerker, die ihre Gesellenprüfung 2020 mit einem guten oder sehr guten Ergebnis abschlossen, haben ihr Können verglichen. In acht Berufen konnten sich die Jahrgangsbesten aus dem Kammerbezirk Leipzig gegen die landesweite Konkurrenz durchsetzen und sind nun die Besten der besten Gesellenprüfungs-Absolventen des Jahres 2020 im Freistaat Sachsen. „Die Siegerinnen und Sieger zeigen, wie weit man kommen kann, wenn man seinen Traumberuf gefunden hat. Natürlich freuen wir uns auch, dass die Betriebe des Kammerbezirks so großen Wert auf eine gute Ausbildung ihrer Lehrlinge legen, dass diese in jedem Jahr vordere Plätze bei den Leistungswettbewerben belegen“, ist Handwerkskammerpräsident Claus Gröhn stolz.

Der Beste arbeitet jetzt in Naumburg

Thomas Hammer sieht den Erfolg seines Schützlings mit einem weinenden und einem lachenden Auge. Der junge Mann hat nach seiner Ausbildung den Betrieb verlassen und arbeitet jetzt in Naumburg. „Ein Grund war die Entfernung zwischen Arbeits- und Wohnort. Trotzdem wünsche ich ihm alles Gute für die Zukunft“, so Hammer.

Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks Seit 1951 kämpfen jährlich rund 3000 junge Handwerkerinnen und Handwerker in über 130 Handwerksberufen um den Sieg in ihrem Gewerk. Der Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks stand in diesem Jahr unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier.

Die nächsten Azubis stehen schon bereit

Der 31-jährige Meister bietet jedes Jahr einen Ausbildungsplatz zum Fahrradmechaniker oder Fahrradmonteur an. Die Ausbildung dauert dreieinhalb oder zwei Jahre. „Ich versuche, meinen Azubis das nötige Know-how mit auf den Weg zu geben. Dass das klappt, sieht man ja daran, dass wir regelmäßig bei Wettbewerben mit vorn dabei sind. Allerdings würde ich mich auch mal über eine weibliche Auszubildende freuen, da bisher immer nur junge Männer anklopfen“, erzählte Hammer. Mit dem 21-jährigen Paul Sorgenfrey aus Schmerz in der Dübener Heide steht der nächste Azubi bereit, in die Fußstapfen seiner Vorgänger zu treten. „Ich bin schon immer Fan von Fahrrädern. Deshalb habe ich mich für eine Lehre zum Fahrradmechatroniker entschieden. Herr Hammer ist ein guter Ausbilder und ich hoffe auf einen guten Abschluss“, so Sorgenfrey. Aktuell hat der Betrieb zwölf Angestellte und übernimmt in der Regel seine Azubis.

