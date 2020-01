Meldungen des Tages aus Bad Düben und Eilenburg

Bad Düben/Eilenburg

Neben den großen Geschichten gibt es aus Bad Düben, Eilenburg und den Gemeinden der Region auch viele kurze Informationen. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick.

Club 50 plus lädt in Eilenburg ein

Der Eilenburger Club 50 plus startet am Mittwoch in sein neues Veranstaltungsjahr. Ab 14 Uhr spricht Lothar Hüther in der Begegnungsstätte der Volkssolidarität in der Eckartstraße zum Thema „Über die Art der Jagdgenossenschaft“. Interessierte sind eingeladen.

Neujahrsempfang für Senioren in Sprotta

Doberschützer Bürgermeister und Ortsvorsteher von Sprotta und Sprotta-Siedlung laden am Dienstag alle Senioren zum Neujahrsempfang in die Begegnungsstätte/Kindertagesstätte Sprotta ein. Beginn ist um 15 Uhr.

Grillfeuer am Morellensee

Am Morellensee in Doberschütz wird das Jahr 2020 am heutigen Sonnabend ab 18 Uhr mit einem großen Grillfeuer eröffnet. Holzkohlegrill, Glühwein, Erfrischungsgetränke in beheizten Räumlichkeiten laden zu einem zünftigen Jahresbeginn im natürlich-rustikalen Ambiente ein, wird angekündigt. Ausgediente Weihnachtsbäume werden entgegengenommen oder von der Feuerwehr Doberschütz abgeholt. Ansprechpartner unter: 0172 7918935 oder 0173 5929924.

Eilenburg : Hausanschlüsse werden verlegt

Ab Montag setzt der Versorgungsverband Eilenburg-Wurzen seine im letzten Jahr begonnenen Arbeiten in der Puschkinstraße in Eilenburg fort. Eine Vollsperrung, wie es zunächst hieß, wird es aber vorerst nicht geben. „Wir haben hier neue Trinkwasserleitungen verlegt und müssen jetzt noch die Hausanschlüsse auf die neuen Leitungen umklemmen“, so Uwe Wiesner, Projektleiter beim Versorgungsverband Eilenburg-Wurzen. Um die Arbeiten bis Ende Januar realisieren zu können, sind dennoch einige Verkehrseinschränkungen notwendig: „Es wird zu halbseitigen Sperrungen beziehungsweise Sperrungen der Stellenflächen im Bereich der Windmühlenstraße kommen.“

Behindertenparkplatz am Roten Hirsch

Auf dem Parkplatz hinter dem Museum in der Hirschgasse in Eilenburg soll es bald einen Behindertenparkplatz geben. Wie die Stadtverwaltung informierte, wird dafür die derzeit vorhandene Wertstoffinsel zurückgebaut. Auch in der Schwedengasse, von der Kleinen Mauerstraße kommend, sind auf der rechten Seite zwei Parkplätze gebaut worden, welche von den Besuchern der Stadtbibliothek genutzt werden können.

Feuerwehr zerlegt Weihnachtsbäume

Am 18. Januar heißt es in Sprotta: Baum in die Tonne! Feuerwehr, Heimatverein und Gemeinde laden an diesem Tag von 16 bis 18 Uhr zum fachgerechten Weihnachtsbaumzerlegen ans Gerätehaus, wo das Grün anschließend in einer Tonne verbrannt wird. Wer will, kann seinen Baum gegen eine Spende für die Jugendfeuerwehr abgeben. Außerdem gibt es Speisen, Getränke und Musik.

Geisterstätten bei der Sonntagsschule

In der ersten Sonntagsschule im Eilenburger Stadtmuseum 2020 widmet sich der Autor Uwe Schimunek am 1. März um 15 Uhr „ Geisterstätten – Vergessene Orte“. Der Wahl-Leipziger hat faszinierende Geschichten zu den in Mitteldeutschland aufgespürten Objekten – auch in Eilenburg – aufgeschrieben. In Wort und Bild möchte er mit den Gästen diese „ Geisterstätten“ besuchen.

Politischer Gedichtabend in Pehritzsch

Der Verein Terebinthia in Pehritzsch lädt für den 31. Januar zu einem politischen Gedichtabend unter dem Motto „Die Geschichte wiederholt sich? Perspektiven auf die politisch-gesellschaftliche Situation damals und heute“ in das alte Pfarrhaus in Pehritzsch ein.

Marlis Michel, Autorin und Zeitzeugin des Zweiten Weltkriegs, und Anne Meinecke, Vorstandsvorsitzende des Freien Deutschen Autorenverbandes Sachsen, werden die Gäste an ihren Geschichten und Gedichten teilhaben lassen. Musikalisch umrahmt wird der Abend von Hans Arnold, der Einflüsse aus Ambient, Indie, experimenteller und improvisierter Musik vereint und zum Nachspüren und Nachdenken des Gesagten einlädt, wird angekündigt.

Im Anschluss sind alle eingeladen, bei Snacks und Getränken zu verweilen und ins Gespräch über die Themen zu kommen. Als Eintritt wird um Spenden gebeten. Der Erlös geht an die Künstler.

Der Verein Terebinthia ist eine 20-köpfige Gemeinschaft, die von Jesu Christi und seinem Ringen nach Gerechtigkeit und Frieden inspiriert ist. Seit Februar 2017 leben die Mitglieder gemeinsam auf dem alten Pfarrhof in Pehritzsch und wollen dort gesunde Lebensrhythmen entwickeln, die anderen Kraft geben.

Politischer Gedichtabend in Pehritzsch am 31. Januar, Ringstraße 14, 18 Uhr Einlass, Start 18.30 Uhr. E-Mail kontakt@terebinthia.de, Internet www.terebinthia.de

