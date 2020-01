Meldungen des Tages aus Bad Düben und Eilenburg

Eilenburg/Bad Düben

Neben den großen Geschichten gibt es aus Bad Düben, Eilenburg und den Gemeinden der Region auch viele kurze Informationen. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick.

Eilenburg erhält neue Beschilderung

In der Stadt Eilenburg soll in diesem Jahr ein neues Beschilderungssystem aufgebaut werden. Ein ortsansässiges Unternehmen übernimmt das in Eigenregie, informierte Heiko Leihe von der städtischen Wirtschaftsförderung. Eilenburger Unternehmen, Geschäfte und Einrichtungen könnten auf den Schildern abgebildet werden. Damit sind sie leichter auffindbar. Sie müssten dann an das Unternehmen einen entsprechenden Betrag zahlen. Insgesamt sind zunächst acht Standorte im Stadtgebiet vorgesehen.

Pro Standort erhält die Kommune eine Gebühr vom Schilder-Vermieter. Das neue Wegweisersystem löst indes keineswegs die bestehende Beschilderung, zum Beispiel im touristischen Bereich, ab, sondern gilt vielmehr als Ergänzung. Auch Verkehrszeichen bleiben unberührt. Leitsysteme wie das geplante sollen vor allem Orientierung für ortsfremde Besucher bieten.

Evangelisches Schulzentrum öffnet seine Türen

Das im Oktober eröffnete Evangelische Schulzentrum Bad Düben lädt am Samstag von 9 bis 12 Uhr zum Tag der offenen Tür in die Oberschule und das Gymnasium in der Durchwehnaer Straße 61 ein. Schüler und Lehrer wollen den interessierten Besuchern ihre neue Einrichtung vorstellen. Es gibt zahlreiche Angebote zum Ausprobieren und Kennenlernen in der Schule.

Geflügelzüchter treffen sich

Die Mitglieder des Rassegeflügelzuchtvereins Eilenburg und Umgebung kommen am Freitag zur Versammlung im Turnerheim zusammen. Wie der Vorsitzende Karl-Heinz Schleinitz sagte, gehe es noch einmal um das 125-jährige Bestehen. Zwei Mitglieder werden einen Rückblick geben. Außerdem werden die Beiträge kassiert und die Ringe für das Zuchtjahr 2020 ausgegeben. Anschließend ist geselliges Beisammensein. Der Verein zählt 35 Mitglieder, diese züchten Hühner und Tauben.

Tafel verkürzt Öffnungszeiten

Die Öffnungszeiten der Tafel-Ausgabestelle in Eilenburg werden reduziert. Ab dem 1. Februar gibt es in Eilenburg nur noch mittwochs Ausgabezeiten von 13 bis 15 Uhr. Die Hausauslieferungen finden freitags statt. Die Reduzierung wird aus ökonomischen Gründen nötig, wird informiert.

