Meldungen des Tages aus Eilenburg und Bad Düben

Bad Düben/Eilenburg

Kommandowagen für die Feuerwehr

Seit Anfang Dezember ist Eilenburgs Feuerwehr mit einem neuen Kommandowagen unterwegs. Der Toyota Hilux ersetzt den alten Mitsubishi L200. Dieser wird verkauft. Im Oktober wurde der neue Wagen zum Aufbauhersteller nach Rüdersdorf überführt, welcher den feuerwehrtechnischen Umbau übernahm. Der neue Kommandowagen kostete 50 000 Euro. Davon konnten 22 000 Euro mit Fördermitteln des Landes bezahlt werden.

Gemeinderat tagt in Laußig

Um den Bebauungsplan für ein Wohngebiet in Pristäblich geht es am Dienstag in der öffentlichen Sitzung des Laußiger Gemeinderates. Dieser kommt um 18 Uhr im Fährhaus in Gruna zusammen. Weitere Themen sind die Übertragung von Haushaltsansätzen für Investitionen auf die Jahre 2020/21. Das betrifft Ausgaben für den Straßenbau in Kossa. Außerdem entscheidet der Rat, wofür die pauschale Zuweisung zur Stärkung des ländlichen Raumes verwendet werden soll.

Doberschütz schaut auf Stromkosten

Die Gemeinde Doberschütz wird am Jahresende auf den Stromverbrauch bei den Straßenlaternen schauen. Davon wurde ein Großteil auf sparsame LED-Technik umgestellt. Der Rest soll folgen. In der Gemeinde, in der die Laternen aus Spargründen nicht durchgängig leuchten, kann damit neu entschieden werden. „Wir werden die Zahlen mit allen Ortschaftsräten durchgehen“, so Bürgermeister Roland Märtz ( CDU). Die Problematik Nachtabschaltung soll im April Thema im Rat sein.

Bürgerbüro schließt zwei Tage

Das Bürgerbüro der Stadtverwaltung Eilenburg bleibt am 16. sowie 17. Dezember geschlossen. Grund dafür ist eine teilweise Neuausstattung mit Möbeln sowie der Einbau eines neuen Tresenbereiches. Weiterhin muss die Technik nach dem Aufstellen der Möbel neu installiert und angeschlossen werden. Ab 18. Dezember sind die Mitarbeiter wieder wie gewohnt für die Bürger da.

Container in Eilenburg ziehen um

Die Wertstoffinsel in der Nähe des Rewe-Marktes im Stadtteil Berg in Eilenburg, die sich derzeit in der Lindenstraße befindet, wird in die Lilienstraße verlegt. Grund dafür ist, dass sich die Anwohner in der Leipziger Höhe durch Lärmbelästigungen und ständige illegale Müllablagerungen gestört füllen. Der neue Standort, gegenüber der Sparkasse, wurde bereits von Mitarbeitern des städtischen Bauhofes hergerichtet. Die Firma Remondis Eilenburg GmbH wird voraussichtlich nächste Woche die Container in die Lilienstraße umsetzen. Die alte Fläche in der Lindenstraße soll danach zeitnah durch den Bauhof zurückgebaut werden. Generell ist das Abstellen von Abfällen, Wertstoffen oder anderen Gegenständen auf oder neben Glascontainern, auf öffentliche Straßen oder Anlagen ein Problem in der Stadt und stellt eine Ordnungswidrigkeit dar. Diese kann jeweils eine Geldbuße von bis zu 1000 Euro zur Folge haben.

Leitfaden zur Bildungsarbeit wird vorgestellt

Am Montag wird in Eilenburg die Broschüre „Historisch-politische Bildungsarbeit. Ein Leitfaden“ präsentiert. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr im Mehrgenerationenhaus Arche. Die vom Leipziger Erich-Zeigner-Haus herausgegebene Broschüre gründet inhaltlich auf der Arbeit des Vereines für Weltoffenheit und Zivilcourage. Die Autoren widmen sich der Frage nach den Möglichkeiten der Gestaltung gedenkkultureller Arbeit vor Ort. Sie stellen in ihrem Leitfaden nicht nur eine Auswahl praxisorientierter Jugendprojekte vor, sondern behandeln zudem wichtige Recherche- und Finanzierungsmöglichkeiten und bieten Literaturempfehlungen sowie zusätzliche Tipps für die selbstständige Projektarbeit. Am konkreten Beispiel Nordsachsens schaffen sie eine inhaltliche Grundlage, mit Hilfe derer sie Interessierte zur Umsetzung von Projekten, die sich aktiv gegen das Vergessen von Verbrechen in der NS-Diktatur einsetzen, motivieren möchten. Interessierte sind zur Teilnahme an den Präsentationsveranstaltungen eingeladen. Der Eintritt ist frei.

Doberschütz berät über Beleuchtung

Die Schaltzeiten für die Straßenbeleuchtung sind Thema der nächsten Ortschaftsratssitzung in Doberschütz. Diese beginnt am Montag um 19.30 Uhr im Ratshof Doberschütz und ist öffentlich. Einwohner haben außerdem die Möglichkeit, sich mit Fragen an den Ortschaftsrat zu wenden.

Zschepplins Senioren feiern Weihnachten

Der Ortschaftsrat lädt die Senioren aus Zschepplin und Noitzsch am Montag ab 15 Uhr zur Weihnachtsfeier in die Gaststätte Grüner Baum in Zschepplin ein. Die Gäste können sich auf Kaffee und Kuchen sowie ein weihnachtliches Programm freuen, das die Jungen und Mädchen aus der Kita „Dreikäsehoch“ gestalten.

Von lvz