Minibagger beschädigt Gasleitung

Schnaditz

Unglück bei der Verlegung von Glasfaserleitungen im Bad Dübener Ortsteil Schnaditz. Am Donnerstag kurz nach der Mittagszeit beschädigte der Fahrer eines Minibaggers in der Lindenallee eine Gasleitung. Wie Anwohner berichteten, sei mit lautem Rauschen etwa eine Stunde lang das Gas entwichen und es roch sehr unangenehm. Die näheren Anwohner wurden aufgefordert, Fenster und Türen ihrer Häuser sofort zu schließen. Es gelang, die Leitung gegen etwa 14 Uhr am Hauptschalter wieder zu verschließen. Es erfolgten Reparaturen durch Mitnetzgas an der defekten Leitung.

Von Heike Nyari