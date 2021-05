Prominenz an der frisch sanierten Kreisstraße 2029 in der Dübener Heide: Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer und sein Amtskollege aus Sachsen-Anhalt, Reiner Haseloff, nahmen nun die einst als Holperpiste berüchtigte Straße an der Landesgrenze unter die Lupe.