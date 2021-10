Mister Laußig TV nimmt die Kamera noch oft zur Hand

Laußig

Wenn Hans-Georg Marschner eine Videokamera in der Hand hält, dann ist der 69-Jährige in seinem Element. Immer wenn in Bad Düben das Stadtfest war, in Laußig die Freiwillige Feuerwehr ein Jubiläum feierte oder im Gemeinderat wichtige Entscheidungen anstanden – Hans-Georg Marschner, den viele nur Hansi rufen, war und ist bis heute überall dabei. Auch wenn er seit acht Jahren etwas kürzer tritt.

Wende veränderte vieles

Marschner war 1993 der Zweite in Sachsen, der eine Lizenz für einen lokalen Fernsehsender bekam. „Das Filmen war schon immer mein Hobby. Berufsbedingt kannte ich mich als Diplom-Ingenieur für Informationstechnik mit der Branche aus.“ Die Wende veränderte vieles. Das Meiste seiner Ausbildung wurde nicht anerkannt. Was folgte, waren diverse Umschulungen und ein Fachschulabschluss bis er kaufmännischer Assistent für Informatik mit IHK-Nachweis für Lehrbefähigung war. „Damals erfuhr ich von einem Lokalsender im Erzgebirge, der über alles Mögliche berichtete. Ich wagte den Neuanfang und machte mich selbstständig“, erzählt Marschner.

Im Oktober 1993 ging Laußig TV ans Netz. Der erste Film waren Aufnahmen von Laußig. Das Material wurde stundenlang über Kabel in das Netz eingespeist. 1996 kamen dann Bad Düben sowie fast die ganze Region dazu. „Ich berichtete über alles was passierte. Ich bekam Einladungen zu offiziellen Terminen beim Landrat und Bürgermeistern. Aber am liebsten berichtete ich über die Arbeit der Leute und Vereine. Und das teilweise bis heute.“ Zum Bad Dübener Turnverein Blau-Gelb 90 hat er eine besondere Beziehung. „Bis heute pflegen wir eine Freundschaft und ich bin jedes Jahr bei deren Weihnachtsshow dabei und filme die Veranstaltung. Hilfe bekam ich am Anfang von den Gymnasiasten aus Bad Düben, die in ihrer Freizeit die Sendungen moderierten. Auch Henriette Lippold von Soko Leipzig machte bei mir ihre ersten Schritte im Fernsehgeschäft“, so Marschner.

Fast jedes Wochenende unterwegs

Damals finanzierte Werbung seine Arbeit. Doch das reichte nicht alleine zum Leben. Hans-Georg Marschner gab schon damals nebenbei Unterricht und bot einen Computerservice an. Über 20 Jahre ging fast jedes Wochenende für seine Arbeit drauf. Ein Höhepunkt war, als der damalige sächsische Ministerpräsident Georg Milbradt nach der Flut in Gruna zu Besuch war. Aber die Zeit brachte auch Veränderungen mit sich. Anfangs wurde alle Berichte und Filme auf Videokassetten aufgenommen. Mittlerweile hat auch die DVD ausgedient, und alles läuft nur noch digital. 2013 war Schluss und Laußig TV ging vom Netz. „Viele kleine regionale Sender konnten sich nicht mehr halten. Zudem entschied ich mich auch krankheitsbedingt aufzuhören“, berichtet der Laußiger.

Doch bis heute hat er die Kamera nicht auf Dauer beiseite gelegt. Oft trifft man ihn noch bei Veranstaltungen an. Und tausende Videokassetten warten darauf, dass sie digitalisiert werden. „Bei mir klingeln oft auch Leute, die mit alten Acht-Millimeter-Schmalfilmen oder VHS-Kassetten kommen und die ich dann Schritt für Schritt digitalisiere. Ansonsten gebe ich im Rahmen des Ganztagsangebotes an Grundschulen noch Computerkurse und genießen als Rentner mein Leben“, sagt Marschner.

Von Steffen Brost