Bad Düben/Delitzsch

Schlauchboote auf der Mulde. Darin getarnte Männer mit Waffen im Anschlag. Diese Woche sorgten solche Szenerien für Aufregung in der Stadt Bad Düben. Zahlreiche Schaulustige beobachteten das Geschehen auf dem Fluss. Doch es gibt Entwarnung: Hinter den rasanten Schlauchbootfahrten zwischen dem Bootsanleger an der Muldebrücke und dem Roten Ufer steckt die Unteroffizierschule des Heeres aus Delitzsch.

Die ganze Woche hat die Unteroffizierschule des Heeres aus Delitzsch mit Schlauchbooten auf der Mulde in Bad Düben geübt.

Die übte mit ihren Feldwebelanwärtern im Rahmen einer Gewässerausbildung verschiedene Szenarien auf dem Fluss. „Normalerweise führen wir solche Übungseinheiten meist auf dem Seelhausener See bei Löbnitz durch. Doch nach der Winterphase zeigte sich der See in der vergangenen Woche noch mit einer dicken Eisschicht, so dass wir dort keine Schlauchboote einsetzen konnten. Deswegen sind wir nach Rücksprache mit allen Behörden auf die Mulde ausgewichen“, sagte die Presseverantwortliche der Unteroffizierschule des Heeres Delitzsch, Major Ines Wasic.

50 Soldaten an Lehrgang beteiligt

Bevor es in die Schlauchboote ging, hieß es am Muldeufer erst einmal mit Abstand antreten. Quelle: Steffen Brost

Die Gewässereinheit gehört zur rund drei Jahre dauernden Feldwebelausbildung. Neben den Schlauchbootfahrten kommen auch Übungsszenarien im Tiglitzer Forst in Bad Düben, Hubschraubereinsätze sowie weitere Übungsmodule dazu. „In dieser Woche waren etwa 50 Soldaten an diesem Lehrgang beteiligt, der fester Bestandteil ist. Wir trainieren so etwas auch, damit alle Teilnehmer nach der Ausbildung eine gewisse Übung im Umgang mit solchen Szenarien haben, sei es später bei Hochwassereinsätzen, Hubschrauberverbringungen oder anderen Maßnahmen“, so Wasic weiter.

Erst mal am Ufer antreten

Bevor es ins drei Grad kalte Muldewasser ging, wurde am Ufer angetreten und die Übung erläutert. Danach teilen sich normalerweise bis zu zehn Soldaten ein sogenanntes Sturmboot. Aber wegen Corona wurde auch bei der Bundeswehr die Personenanzahl verringert. „Auch bei der Bundeswehr müssen wir uns an alle Coronavorschriften halten. Das gilt sowohl in der Kaserne in Delitzsch, als auch bei den Übungen draußen. So werden die Gruppen personalmäßig reduziert, damit auch hier die Abstände eingehalten werden können. Außerdem trägt jeder Lehrgangsteilnehmer einen Atem- und Mundschutz“, erklärte Wasic.

Weitere Übungen geplant

In Tarnkleidung samt Rucksack und Waffe ging es dann auf die Sturmboote und in rasanter Fahrt vier Kilometer flussaufwärts. In Höhe Schnaditz wurden die Soldaten an Land verbracht und von dort ging es wieder ins Übungsgebiet Tiglitzer Forst im Osten der Kurstadt. „Solche Übungen bringen immer auch ein paar Schaulustige mit sich. Aber das ist nicht schlimm, weil wir ja auch in der Öffentlichkeit üben“, beruhigte Wasic. Auch in den kommenden Wochen sind ähnliche Ausbildungseinheiten in der Region geplant. Dabei sind auch wieder Einsätze im mittelschweren Transporthubschrauber CH 53 vorgesehen.

Von Steffen Brost