Bad Düben

Eine Menge Alkohol intus hatte ein Fußgänger, der am Männertag, kurz nach 18 Uhr, die Polizei in Bad Düben beschäftigte. Der Mann sei nach einer Feierrunde so stark alkoholisiert gewesen, dass er auf dem Heimweg im Windmühlenweg gegen einen dort geparkten Nissan lief oder fiel, berichtete die Polizei. Dadurch sei die Beifahrertür des Autos stark eingedellt worden. Der Mann selbst habe dagegen keine sichtbaren Verletzungen davongetragen. Ein Alkoholtest habe knapp mehr als drei Promille ergeben, so die Polizei weiter.

Von lvz