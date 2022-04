Mittelalter-Spektakel in Bad Düben lockt viele Besucher an

Bad Düben

Tapfere Ritter und glänzende Rüstungen, aber auch das alte Handwerk und allerlei Gaumenfreuden zauberten am Wochenende am Fuße der Burg Düben das märchenhafte Flair einer sagenumwobenen Zeit.

Auch ans Ohr ward gedacht, und so boten die Musikanten „Turas Math“ und „Sack & Pacc“ manches Stücklein alter Musik dar. Aus dem Lager am Fuße der Burg drang Stimmengewirr und allerlei Handwerksgeräusch herauf. Edle Damen und Recken mischten sich unters einfache Volk. Dies saß auf hölzernen Bänken und staunte über das gar lustige Treiben. An Ständen nahmen Besucher köstliche Fleischlappen oder in Darm gepresstes Fleisch entgegen und ließen es sich munden, an den Schenken stießen Humpen mit edlem Gerstensaft aneinander.

Zur Galerie Hier gibt es viele Fotos vom Mittelalter-Spektakel am Wochenende in Bad Düben.

Buntes Treiben in Bad Düben

„Seid mir willkommen und tretet heran“, lud der Musikus das Volk zum Lauschen ein. Auch schauten sie bewundernd den edlen Rittern und Knappen zu, wie diese mit scharfem Schwert Ruhm und Ehre reputierlich verteidigten. Die Kindlein frohlockten und die Eltern zeigten sich wohlgemut angesichts des bunten Treibens. Graf Sergio hielt am Wegesrand Ausschau nach fröhlichen Mitspielern und bat, gemeinsam mit ihm am Seil zu ziehen. Sein Kräftemessen erfreute groß und klein. „Mit einfachen Mitteln hat man früher schon seine Fähigkeiten verbessert. Zwei Baumstämme und ein langes Seil reichen aus, um Spaß zu haben“, verkündete Benjamin Schulze, der mit der Familie Sitte und Brauch der damaligen Epoche erleben wollte.

Einblick in altes Handwerk

Der Blick in die Vergangenheit zeigte aber auch, dass das Handwerk damals alles andere als leicht war und mit viel Muskelkraft einherging. Laternenbauer, Lederer, Holzdrechsler demonstrierten, wie einst geschuftet wurde. Gewandungen und schöner Schmuck blieb, so wie heute auch, eine Vorliebe der Frauen. Ketten fädeln für die Kinder bot Andrea Helmecke an. Julia Engelhardt nutzte die Gelegenheit mit ihrer Mutti und besuchte den Mittelaltermarkt. „Wir haben schon einiges eingekauft, ein tolles Kleid für die Mutti und Stulpen für die Tochter und nun noch eine selbst gestaltete Kette. Danach werden wir noch weiter schauen und noch etwas Leckeres essen“, erklärten die beiden Damen.

Jutta von Kittlitz mit ihrer Hofdame Fiona hörten Godefroy bei seinem Gesange zu. Quelle: Anke Herold

Während Bruder Emil die alte Handschrift mit Glasstiften lehrte, wandelte Jutta von Kittlitz mit ihrer Hofdame Fiona über das gar bunte und illustre Treiben. Bei Godefroy setzten sich die Damen nieder, hörten seinen Gesängen zu und ließen sich von ihm bezirzen. Lange riss der Besucherstrom nicht ab. Bei den Gauklern, Landmännern und Adligen von hohem Stand konnten die Gäste am Sonnabend und Sonntag ihre Geldbeutel wohl oft bei Wegezoll, Nahrung oder hübschem Allerlei auf- und zumachen – und sich dem mittelalterlichen Spektakulum zur höchsten Freude ergeben.

Von Anke Herold