Laußig

Für die Mobile Jugendarbeit ist Sozialarbeiterin Nancy Marschall seit drei Jahren in Doberschütz und Laußig zuständig. Die LVZ hat die 44-Jährige an einem Montag bei ihrer Arbeit begleitet. Der Tag startet in Bad Düben. Nancy Marschall hat einen mobilen Arbeitsplatz. Heute beginnt ihr Tag jedoch an einem Schreibtisch des Diakonischen Werkes Delitzsch/Eilenburg im Kulturbahnhof Bad Düben. Unter diesem liegt ein schwarzes, flauschiges Fellknäuel – ihr Neufundländerwelpe. Es ist sein erster Bürotag.

Im Büro hängt eine große Karte von Nordsachsen, darauf markiert sind die zwölf selbst verwalteten Jugendtreffs, die zu ihrem Zuständigkeitsbereich gehören. Die Jugendlichen haben hierzu einen Schlüssel, kümmern sich um die Räume selbst. Im Unterschied dazu gibt es auch betreute offene Treffs wie das Jugendhaus Poly in Bad Düben oder das House Sechs in Eilenburg. Die Sozialarbeiterin schaut bei den meisten sporadisch vorbei. Ausgenommen davon ist der Kids Club Kunterbunt. Jeden Montag kommt sie hier in Laußig mit der jüngsten Gruppe in Kontakt. In ihrer Arbeit sieht sie auch stetig die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Kinder und Jugendlichen.

Ab ins Auto – es geht los

Nancy Marschall stellt eine große Kiste vor dem Jugendtreff in Laußig ab. Auf den Stufen warten bereits drei Schülerinnen und Schüler darauf, dass sie den Schlüssel zückt und die ehemalige Mittelschule freigibt. Neben der Gemeindeverwaltung hat der Kids Club Kunterbunt dort sein Zuhause gefunden. Der obligatorische Kicker sowie eine gemütliche Sofaecke lassen wenig Rückschlüsse auf das ehemalige Foyer zu. Wo früher die Sekretärin ihren Platz hatte, gibt es jetzt eine Werkbank mit Holz, Bohrmaschinen und Sägen.

Auf den Kicker legt Nancy Marschall eine große Holzplatte, darauf kommen zwei Kochplatten. In der Kiste daneben stehen alle Zutaten für Spaghetti mit Tomatensoße. „Von einer mobilen Küche träume ich schon lange und jetzt dachte ich: Nancy, jetzt machst du das einfach mal!“

Mit Macher-Mentalität geht die 44-Jährige an ihre Arbeit in der Region. Seit drei Jahren ist sie für die Mobile Jugendarbeit in den Dörfern rund um Doberschütz und Laußig zuständig. Ihr großes Ziel: Räume für Kinder und Jugendliche schaffen, erhalten oder erneuern. „Ich bin froh, dass wir hier so einen zentralen Ort bekommen haben“, sagt sie und schaut auf die Boxen der Musikanlage.

Einfach mal laut Musik hören

Daran gekoppelt ist das Handy von Max* (* alle Namen der Kinder sind von der Redaktion geändert). Der Zwölfjährige stand bereits vor der Tür, als Nancy kam. Er ist jeden Montag hier und wählt die Beats für die Gruppe aus. „Vor zwei Wochen hat Nancy mit uns hier eine Party gemacht, da habe ich mich auch um die Musik gekümmert“, erzählt der Schüler aus Laußig, „Nancy hat uns eine Nebelmaschine besorgt und wir konnten die Lautstärke richtig aufdrehen“. Die Füße auf den Tischen, sind die Schülerinnen und Schüler in ihre Handys vertieft, zeigen sich Videos und Bilder, quatschen und hängen einfach ab.

Im Kids Club in Laußig dürfen die Füße auch mal auf dem Tisch liegen. Quelle: Juliane Staretzek

„Die Musikanlage ist zentral. Hier haben sie einen Ort, wo sie wirklich mal laut hören können, aber es gibt zu wenig Fördertöpfe, über die man eine Anlage bekommen könnte. Man soll sich jedes Mal eine Anlage ausleihen – das ist leider realitätsfern“, beschreibt Nancy ein Beispiel der Kluft zwischen den Vorstellungen der Fördermittelgeber und der Realität.

Es öffnet sich die Tür zum Hausflur, eine Mitarbeiterin der Gemeindeverwaltung versucht, sich über die dröhnenden Bässe hinweg bemerkbar zu machen. In der Hand hat sie einen Einkaufsbeutel voll mit Chips und Leckereien, die sie von zu Hause mitgebracht hat: „Die kommen bei uns nicht weg, vielleicht könnt ihr es gut gebrauchen.“ Zu laut ist es ihr nicht: „Man hört es kaum in den Büros. Außerdem ist es doch gut, wenn die Kinder und Jugendlichen einen Ort haben, wo sie sich treffen können.“ Winkend verabschiedet sie sich wieder an ihren Bildschirm.

Schwerpunkt Suchtprävention

Hinter einem Bildschirm verbringt auch Nancy Marschall die meiste Zeit. Sie sieht sich als Verbindung zwischen Jugendgruppen und der Verwaltung. Besonders wichtig ist ihr die Jugendpartizipation. „Jugend hat einen Bedarf und meldet den auch an. Und wenn man den ernst nimmt, wird da auch was draus“, erklärt Nancy. Aber auch die stetige Weiterbildung ist ihr wichtig. Dazu gehört beispielsweise der Austausch mit ihren Kollegen in der Jugendarbeit: „Wir bilden uns auch stetig weiter. Im Mai ist ein Fachtag zur akzeptierenden Drogenarbeit geplant. Den Ansatz verfolgen wir. Dabei stehen Fragen im Fokus wie: Was brauchst du gerade? Wie viel konsumierst du?“, erklärt die zweifache Mutter. „In der Arbeit mit Jugendlichen gilt für uns der Grundsatz: Du weißt am besten über dich Bescheid.“

Die große Drogenproblematik, wie man sie aus Leipzig oder anderen Schwerpunkten kennt, sieht sie hier nicht. „Jeder Einzelfall ist ein Problem! Aber es ist nicht mehr als in anderen Städten“, beschreibt sie die Situation.

Die Theorie kommt an ihre Grenzen

Am Montag in Laußig nimmt sie einen zwölfjährigen Jungen zur Seite. Der Schüler wollte gerade seine erste selbstgedrehte Zigarette rauchen, die er von Älteren bekommen hat. Dabei standen auch jüngere Kinder. Sie geht mit ihm von der Gruppe weg und redet mit ihm. Als sie wiederkommt, stemmt sie die Hände in die Hüften. „Das ist echt Scheiße sowas, dass Ältere an Jüngere Zigaretten weiterreichen.“ Nancy Marschall sammelt sich kurz, geht wieder nach drinnen und stellt sich an die mobile Küche. Daneben verrührt der neunjährige Paul* gerade die Zutaten für den Nachtisch: Zitronencreme. Es fehlen noch ein paar Zutaten. Nancy drückt zwei Mädchen einen Fünf-Euro-Schein in die Hand und bittet sie, Milch und Joghurt zu holen.

Die mobile Küche ist neu in Nancy Marschalls Sortiment. Heute gibt es Spaghetti mit Tomatensoße. Quelle: Juliane Staretzek

Neue Räume entstehen

Im Kulturbahnhof in Bad Düben ist ein weiterer Raum für Jugendliche entstanden. Dieser Raum ist nicht von der Stadt zur Verfügung gestellt worden, sondern privat. „Gerade in der Corona-Pandemie war das enorm wichtig, einfach, weil im Privaten mehr ermöglicht werden konnte als im öffentlichen Raum“, erklärt Nancy Marschall. Hier gibt es eine Kooperationsvereinbarung. Die Jugendlichen leisten Arbeitsstunden als Miete. So wird Holz gehackt, bei Veranstaltungen geholfen und einfach mit angepackt, wenn es nötig ist. Die Betriebskosten der öffentlichen Räume müssen sie nicht bezahlen.

Nancy Marschall besucht die Jugendgruppen der Älteren mit Vorabsprache und unregelmäßig: „Das bezeichnet man als aufsuchende Jugendarbeit, sie sind meist zwischen 13, 14 und 15 oder 16, 17, 18 und 19 Jahre alt“. Wenn sie vorbeischaut, hat sie meist Neuigkeiten dabei, kommt mit den Jugendlichen ins Gespräch. „Ich bin ja immer nur Gast und ein Gast bringt Geschenke mit – so kann es mal die Zusage für die Umsetzung von etwas Neuem sein.“ Im letzten Jahr ist so zum Beispiel ein Carport in Sprotta als Überdachung entstanden. „Ich bin die Schnittstelle zwischen Jugendgruppen und der Verwaltung“, Nancy Marschall lacht, „Jugendliche haben viele Ideen und wollen viel machen – aber auch selbst machen, so bringe ich die unterschiedlichen Interessen zusammen und sorge dafür, dass etwas entstehen kann.“ Im letzten Schritt nehmen sie aber alles selbst in die Hand. Hierfür gibt es auch Unterstützung vor Ort: „Sie können immer auf die Feuerwehr, Heimatvereine oder einfache Nachbarn im Dorf zurückgreifen. Das geht alles Hand in Hand.“

Abstand von Corona-Themen

So auch hier in Laußig. Die elfjährige Anna* spielt in ihrer Freizeit im Fußballverein und ist montags auch oft dabei. Die Sozialarbeiterin spricht sie auf ihre Corona-Erkrankung und die damit verbundene Quarantäne an. Mehr als „Scheiße war’s“ bekommt sie aus der Schülerin jedoch nicht heraus. Das Thema wird zum Tabu. Nancy Marschall erzählt von einem Besuch in einem Jugendclub, wo sie auch die Quarantäne-Erlebnisse besprechen wollte. „Die haben nur gesagt: Boah Nancy, nee! Draußen kannst du gern mit Leuten darüber reden, aber hier jetzt nicht auch noch“, beschreibt sie. „Man merkt sehr, dass es die Jugendlichen belastet und dass sie auch mal Abstand davon brauchen. Ihr Alltag, die Schule, die Freizeit, welche Regeln gelten gerade wo – alles dreht sich oft darum.“ In Laußig trägt sie die ganze Zeit eine FFP2-Maske.

„Jugend hat immer wenig Zeit, fünf bis sieben Jahre, wenn da zwei fehlen, ist das richtig viel“, sagt Nancy Marschall bedacht. „Zeit fehlt uns allen, aber die Jugend hat nur fünf Jahre.“ Vermisst werden vor allem Festivals, das große Miteinander. Dafür auch die Erlaubnis haben. „Das stetige on und off. Wenn man gerade 18 geworden ist, kurz vor der Lehre steht und ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Dann ist man doch ganz anders eingebunden“, beschreibt sie auf Basis der Aussagen ihrer Jugendlichen.

Es ist fast 17 Uhr, als die Nudeln in Laußig gar sind. „Also, wir werfen die immer gegen die Wand, um zu schauen, ob sie gut sind“, ruft einer der Jugendlichen. Nancy reicht ihm eine Spaghetti, er wirft und sie bleibt kleben. Alle greifen zu ihren Tellern, legen die Handys weg und essen gemeinsam.

Von Juliane Staretzek