Bad Düben

Hätten Sie’s gewusst? Dass am 7. September der Tag „Mütter dürfen auch mal faul sein“ gefeiert wird? Oder am 26. September der Tag des Liebesbriefchens? Nichtwissen macht nichts –die Kurrende gab am Sonnabend eine amüsante Nachhilfestunde in Sachen unnützes Wissen. Mit dem man aber auf jeder Party glänzen kann.

Von Abba-Hit bis Star-Wars-Titelsong

Der schöne Trick an der Kurrende-Unterrichtung: Zu jedem Eintrag im Kalender der kuriosen Feiertage gab es die passende Musik als Merkhilfe. Mal ein Klassiker aus dem Volksliederbuch, mal eine jazzige Herausforderung für den Posaunenchor, mal ein Hit aus der Schlager- und Pop-Welt.

Das gelang unterhaltsam, wie beim Weltspartag (30. Oktober) mit Abbas „Money, Money, Money“. Auch nachdenklich, wie beim Kirchenlied „Von guten Mächten, wunderbar geborgen“ zum Gedenken an Dietrich Bonhoeffer. Oder auch mal herrlich albern, wie beim „Star-Wars-Tag“ (4.Mai) mit der Titelmelodie der Sternenkrieger-Saga.

Am Ende kamen alle in Peter Alexanders „Kleiner Kneipe“ zusammen –einem der Lieder, wo dann auch der Funke in die dicht gedrängten Publikumsreihen übersprang und mitgesungen und geschunkelt wurde. Schade eigentlich, dass trotz langem Schlussapplaus und Aufforderungsrufen die Zugabe ausblieb.

Chorleiterin Neumann dankt per Brief

Dafür wurde es zwischenzeitlich emotional: Am Dankeschön-Tag (11.Januar) verlas Kantor Lothar Jakob den Brief der etatmäßigen Chorleiterin Elisabeth Neumann. In warmen Worten dankte sie dem Vereinsvorstand, die neben ihren eigentlichen Jobs ehrenamtlich die Chorgemeinschaft managen. Die anschließend verteilten Sonnenblumen an die Engagierten waren dafür ein kleines Extralob.

Neumann selbst ist aus schönem Anlass ein Grund für ungeplante Überstunden in den Vorstandssitzungen: Sie erwartet Nachwuchs und wird demnächst im Babyjahr pausieren. Interimsmäßig hatte Kurrende-Gründer Lothar Jakob seinen Ruhestand unterbrochen und war nochmal für ein halbes Jahr eingesprungen. Für die kommende Zeit aber wird eine einjährige Vertretung gesucht.

Zwei Bewerber für Vertretung in Babypause

Die personelle Nachricht des Abends: „Wir haben zwei gute Bewerber und müssen nun entscheiden“, sagte Vereinschef Ralf Hönemann. Beide haben bereits testweise Chorproben geleitet, beide Musiker (eine Frau und ein Mann) hätten einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Dem Vernehmen nach fällt die Entscheidung schwer –der Vereinsvorstand nimmt sich daher mehr Zeit für die Wahl.

Auftritt im Magdeburger Dom

Fest steht in jedem Fall: Nach der Sommerpause geht es musikalisch weiter, die Kurrende geht unter anderem im Oktober auf Chorfahrt und tritt in Goslar und im Magdeburger Dom auf. Der „Tag des Schlafes“ ( 21.Juni) war daher nur eine Momentaufnahme. „Nun ruhen alle Wälder“ von Paul Gerhardt ist dafür zwar ein schönes, passendes Lied –aber alles andere als das Kurrende-Motto fürs zweite Halbjahr.

Von Olaf Majer