Bad Düben

Vier Einsatzgruppen sind 1941 in der Dübener Heide aufgestellt worden. Mitglieder dieser Einsatzgruppe D haben bis Ende 1942 rund 91 000 Menschen getötet – durch Erschießen, Erhängen und schließlich mit Gaswagen. Eberhard Ulm, promovierter Pädagoge, hat zu diesem Thema den Aufsatz „Mordkommandos in Düben“ verfasst, den wir in Fortsetzungen veröffentlichen (Teil 5).

Besuch der Ehefrau aus Prag

Dass SS-Angehörige in Düben Besuch erhielten und auch selbst das Moorbad nutzten, zeigen Einträge in den „Gästelisten“. Am 29. Dezember 1940 wurde „Effenbacher-Hanke, Mitzi“ aus „ Prag, Bubnerstr. 3, Ehefrau“ eingetragen. Sie war vom 29. Dezember 1940 bis 25. Januar 1941 in Düben privat untergebracht. Ein Grund für den Besuch wird nicht angegeben. Dies erfolgt erst am 1. April 1941: „ Eschenbacher, Mitzi, Prag VII, Bubnerstr. 3, Ehefrau, 30. 3. bis 10. 5., Besuch des Ehemannes b. SS“ (Abbildung).

SS-Oberscharführer Rudolf Eschenbacher, der dann zur Einsatzgruppe D gehörte, ist als Angehöriger der Waffen-SS und der Kripo Prag ein Beleg für die inhomogene Zusammensetzung der Einsatzgruppe und dafür, dass sich Angehörige der späteren Einsatzgruppe D schon vor Ende Mai/Anfang Juni in Düben aufhielten und ihre Ehefrauen nachkommen ließen, da das Einsatzziel noch unklar war und der Einsatz sich hinauszögerte. Auf ihn wird an anderer Stelle zurückzukommen sein.

Postkarte aus dem SS-Lager Düben /Mulde

SS-Untersturmführer Hermann Horlitz, „z. Z. Düben, SS Lager“, hatte vom 3. Mai bis zum 12. Mai 1941 Besuch von seiner Ehefrau Hildegard aus „ Königsberg, v. Keudellstr. 17“. Für das Wochenende vom 3. bis 5. Mai 1941 wurde ein Zimmer privat angemietet. Er gehörte nach jetziger Erkenntnis nicht zur später gebildeten Einsatzgruppe D, sondern wurde für zwei Jahre zum „Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD“ in Brüssel abkommandiert, wo er als „Privatsekretär im Innendienst“ arbeitete. Ob er seine Tätigkeit im dortigen „Judenreferat“ verrichtete, das für die Deportation der belgischen Juden verantwortlich war, konnte bisher nicht zweifelsfrei festgestellt werden.

Die Postkarte von SS-Unterscharführer Heinz P. des Einsatzkommandos 11 aus dem „SS-Lager Düben/Mulde“ mit dem Motiv des Moorbades hingegen ist deutlicher Hinweis darauf, dass Mannschaften der Einsatzgruppe D in Düben „im Moor“ gebadet haben.

Die Rückseite der Postkarte von Heinz Pagel, das Datum des Poststempels 9. 6. 41 wurde durch PC-Technik lesbar gemacht. Quelle: Sammlung Eberhard Ulm

Es kann weiter als gesichert angesehen werden, dass es Bestandteil des Programms von Lehrgängen in Düben war, dem Moorbad einen Besuch abzustatten. Das zeigen die Gästelisten des Moorbades Düben ab 1. April 1941 mit 24 bis 34 Mann starken, cirka vier Wochen andauernden „Gendarmerie-Reserve-Lehrgängen“, die in der „Kreisjugendherberge“ Düben in der Hammermühle untergebracht waren und die sonst kostenpflichtige Moorbehandlung kostenlos in Anspruch nahmen.

Dienst nach Vorschrift und Schulung für den Angriff

Vorstellbar ist, dass diese Einheiten, zu denen auch Polizisten aus den Kreisen Wittenberg, Bitterfeld und Delitzsch, darunter vier Eilenburger Polizeireservisten, gehörten, die Polizeiaufgaben in den besetzten Gebieten übernahmen, die von den SS-Totenkopfstandarten bis zu ihrer Eingliederung in die Waffen-SS wahrgenommen worden waren. Nachdem für die Angehörigen der Einsatzgruppen Klarheit über das Einsatzziel Sowjetunion herrschte, verschwanden die „persönlichen Freiräume der Männer ..., stattdessen taten sie jetzt Dienst nach Vorschrift und wurden für den Angriff geschult.“ Während der Ausbildung „erhielten sie häufig Besuch von Streckenbach, der für ihre Zusammenziehung und Ausrüstung verantwortlich war. Auch Heydrich und Gestapochef Müller sollen mehr als einmal bei ihnen gewesen sein.“

Von Eberhard Ulm