Vier Einsatzgruppen sind 1941 in der Dübener Heide aufgestellt worden. Mitglieder dieser Einsatzgruppe D haben bis Ende 1942 rund 91 000 Menschen getötet – durch Erschießen, Erhängen und schließlich mit Gaswagen. Eberhard Ulm, promovierter Pädagoge, hat zu diesem Thema den Aufsatz „Mordkommandos in Düben“ verfasst, den wir in Fortsetzungen veröffentlichen (Teil 7).

Mitglieder der in Düben aufgestellten Einsatzgruppe D beim Fotografieren mit Erhängten. Quelle: Staatsarchiv München, Staatsanwaltschaften 35306/76

Eine Vernehmung Ohlendorfs vor dem Internationalen Militärgerichtshof in Nürnberg am 3. Januar 1946 ergab, dass die Einsatzgruppe D am 21. Juni 1941 Düben verließ und nach drei Tagen Pietra Neamt in Rumänien erreichte. Die aktuelle Forschungslage geht jedoch davon aus, dass die 4. Kompanie des Polizeireservebatallions 9 aus Berlin erst am 23. Juni 1941 in Düben eintraf. Aus der Aussage von Niendorf geht zweifelsfrei hervor, dass die Abfahrt aus Düben am 28. Juni 1941 Richtung Wien erfolgte. Somit dürften die Feststellungen von Krausnick/Wilhelm und Angrick zutreffen, dass die Einsatzgruppe D mit Personen- und Lastkraftwagen, durch Lkw- und Pkw-Schäden verzögert, Pietra Neamt am 4. oder 5. Juli 1941 erreichte.

Zunächst keine Massenerschießungen

Mit dem Abmarsch der Einsatzgruppe D wurde die „Grenzpolizeischule Pretzsch Abtl. Düben ... aufgelöst. Es befindet sich augenblicklich nur noch ein Abwicklungskommando hier.“ Die Auflösung der Abteilung Düben ist übrigens auch im Zusammenhang mit der kompletten Verlegung der „SS-Grenzpolizeischule Pretzsch“ Ende 1941 nach Drögen bei Fürstenberg als „Sicherheitspolizeischule“ mit erweiterten Kapazitäten zu sehen.

Die Tätigkeit der Einsatzgruppe D in den ersten Wochen war dann „entscheidend von der Befehlsgebung in Pretzsch geprägt“. Konflikte mit den rumänischen Einheiten und der Wehrmacht sollten unbedingt vermieden werden. Es fanden (noch) keine Massenerschießungen von Juden statt. Juden wurden jedoch als Sühnemaßnahme für nicht aufgeklärte Sabotageakte ermordet, weil dann der geringste Widerstand in der (nichtjüdischen) Bevölkerung erwartet wurde.

Mitte August 1941 kam der „Führerbefehl“

Erst nach einer Dienstreise Ohlendorfs nach Berlin Mitte August 1941 wurde der Einsatzgruppe D der „Führerbefehl“ bekanntgegeben und ab 15. August 1941 fand in der ukrainischen Stadt Beresowka „die erste Judenaktion in zahlenmäßig größerem Umfang statt“.

Die Opfer des Einsatzkommandos 11a. Quelle: Staatsarchiv München, Akte Staatsanwaltschaften 35306/76

Der Einsatzgruppe D fielen auf ihrem Weg „ostwärts durch Rumänien, die Bukowina, Bessarabien, die südliche Ukraine, die Krim und altrussisches Gebiet im Süden bis nach Rostow, ... weiter nach Süden, weiter in die Gebirge des Kaukasus und zum Kaspischen Meer“ bis zu ihrer Auflösung cirka 91 000 Menschen zum Opfer. Getötet wurde durch Erschießen, Erhängen und schließlich auch mit Gaswagen, wobei man sich auch einheimischer Freiwilliger und gefangen genommener und dann „angeworbener“ Rotarmisten bediente.

„Lieber zehn mehr erschießen, als einen zu wenig ...“

SS-Oberscharführer Rudolf Eschenbacher, der Ehemann von Mitzi Eschenbacher, verhörte im August 1942 in der südrussischen Stadt Maikop gemeinsam mit einer dieser Freiwilligen, der volksdeutschen Dolmetscherin Elena Boss-Schukowskaja, die ortsansässigen Juden. Ein Teil von ihnen musste sich anschließend entkleiden, wurde auf Wertsachen untersucht und danach in einem Gaswagen umgebracht. Der andere Teil der jüdischen Bevölkerung wurde außerhalb der Stadt in vorbereiteten Gruben erschossen. Im östlich von Maikop gelegenen Tscherkessk ließ er Lehrerinnen und Mitglieder der KPdSU durch Genickschuss ermorden. Wörtlich soll er geäußert haben: „Lieber zehn mehr erschießen, als einen zu wenig ...“

Judenregistrierung durch das Einsatzkommando 11a, im Vordergrund der Rabbiner von Kischinjow. Quelle: Staatsarchiv München, Akte Staatsanwaltschaften 35306/76

Das größte Massaker verübte die Einsatzgruppe D bereits im Dezember 1941 in Simferopol. 13 000 Menschen, aschkenasische und turkstämmische Juden („Krimtschaken“, die man kurzerhand zu „Rassejuden“ erklärt hatte) sowie Roma, wurden innerhalb weniger Tage erschossen.

Eine Strophe im Gedicht der 4. Kompanie

Dieses Ereignis spiegelt sich in Strophe 25 des bereits erwähnten Gedichtes der 4. Kompanie des Polizeireservebatallions 9 wider und zeugt von der Kaltschnäuzigkeit dieser Männer:

„Von Jalta bis Sewastopol

So ringsherum um Simferopol

Da hausen wir wie die Titanen

Ganz mächtig. Und die Partisanen

Kriegen mal endlich toll

Ihr ziemlich großes Arschloch voll.

Ferner die Juden und Krimtschaken

Verlernen schnell das Nüsseknacken.“

Mit unverhohlenem Stolz und als ob dies ein lustiges Erlebnis ihrer „KdF Reise“ gewesen wäre, brüsteten sich die Männer bei diesem „Kameradschaftsabend“ ihrer Taten.

Auflösung im Mai 1943

„In den zwei Jahren ihrer Existenz … vollzogen (ihre Angehörigen) die Ermordung der sowjetischen Juden – der Frauen und Männer, der Kinder und Greise – ohne Ausnahme und ohne Einschränkung. Ebenso verfolgten und ermordeten sie systematisch Kommunisten oder Personen, die dafür gehalten wurden, Zigeuner, körperlich und geistig behinderte Menschen, Rotarmisten und jeden, der dem nationalsozialistischen Weltbild nach als Gegner erschien.“

Nach der Niederlage der Wehrmacht und ihrer Verbündeten bei Stalingrad musste auch die Einsatzgruppe D den Rückzug antreten; sie wurde in der Grenzregion zwischen Weißrussland und Ukraine verlegt, bevor ihre Auflösung im Mai 1943 erfolgte.

Ob sich Dübener 1945 an die Männer erinnert haben?

Ob Herbert Holke im November 1941 ahnen konnte, was es mit dem Aufenthalt der 600 Männer auf sich hatte, die im Juni 1941 in den damals zahlreichen Gaststätten der Stadt Düben, beim Tanz mit den Mädchen der Stadt ein „Gemeinschaftsgefühl“ entwickeln sollten oder sich beim Moorbaden entspannten, um sich für den kommenden Einsatz zu stärken, ob Dübener Einwohner, die sich im Juni 1941 vielleicht über die günstigen Auswirkungen der Belegung ihrer Stadt mit SS-Einheiten „in wirtschaftlicher Hinsicht“ gefreut und sicher zahlreich der Parade der Einsatzgruppe D am Paradeplatz beigewohnt hatten, sich 1945 daran erinnerten, als der Krieg auch ihre Heimatstadt erreichte, ist schwer einzuschätzen.

Dass dieses Ereignis in die Chronik der Stadt gehört, dass es erinnert werden muss in einer Zeit, in der Gefahr besteht, dass der Begriff „Heimat“ eine abendländische Auslegung erhält, ist hingegen unumgänglich, denn es zeigt, in welch kurzer Zeitspanne ein Land, ein Volk aus den Fugen geraten kann.

