Bad Düben

Das erste Konzert der Dübener Kurrende im neuen Jahr ist eigentlich das letzte des alten Jahres: Mit dem Epiphaniassingen schließt sich in der Kurstadt traditionell der Weihnachtsfestkreis. Noch einmal darf also jubiliert und frohlocket werden, dürfen Chor und Gemeinde im Lichterglanz die frohe Weihnachtsbotschaft besingen. Am Sonnabend um 19 Uhr tritt die Kurrende in der katholischen Kirche auf, der Eintritt ist frei.

Diesmal nur zwei Auftritte im Weihnachtsfestkreis

Dass in diesem Jahr fast eine Woche zwischen Epiphaniassingen und dem Dreikönigstag (6.Dezember) liegt, ist dem Kalender geschuldet. Aber auch sonst mussten Kurrende-Zuhörer in dieser Advent- und Weihnachtszeit länger als gewohnt warten: Nach dem Adventskonzert Anfang Dezember gab es diesmal keinen weiteren großen Auftritt, abgesehen von der musikalischen Begleitung des Krippenspiels zu Heiligabend.

Musical auf Dezember 2020 verschoben

Das eigentlich geplante Weihnachtsmusical „Die sonderbare Nacht“ fiel aus: Kantorin Elisabeth Neumann ist in Elternzeit, möchte aber die Aufführung selbst einstudieren. Das Werk wird deshalb erst im Dezember 2020 aufgeführt. So gibt es diesmal eben nicht den gewohnten Dübener Kurrende-Konzert-Dreiklang – womit aber die Vorfreude auf das Dreikönigssingen sicherlich steigt.

Leipziger Komponisten im Mittelpunkt

Und die Erwartungshaltung dürfte nicht enttäuscht werden. „Das Abendsingen ist ganz bewusst noch sehr weihnachtlich geprägt, da wir uns nicht wie üblich an Texten des folgenden Sonntags, sondern tatsächlich an Epiphanias orientieren“, kündigt Kantor Jan-Christoph Weige an. „Daher wird selbstverständlich auch eins der bekanntesten Lieder für Epiphanias „Wie schön leuchtet der Morgenstern“ im Programm zu finden sein.“

Neben dem Morgenstern leuchten diesmal einige Leipziger Komponisten im Konzert hell auf, die einst wunderbare Lieder für den Weihnachtsfestkreis verfasst haben, aber oft im Schatten des übermächtigen Johann Sebastian Bach stehen.

Freudenruf „Benedicamus Domino“

Ein Lied, das es nicht in das Kurrende-Adventskonzert geschafft hat, erklingt ebenso zur Freude einiger treuer Dübener Konzertbesucher: „Als ich bei meinen Schafen wacht.“ Das hymnische Weihnachtslied aus dem 17. Jahrhundert beeindruckt vor allem mit seinem ergreifenden Wechselgesang und endet mit überschwänglichen Echoruf „Benedicamus Domino“.

Erster Auftritt der Neu-Kurrendaner

Dem guten Ruf des Dübener Chores sind in dieser Saison übrigens auch wieder Nachwuchssänger gefolgt. Sie werden am Sonnabend ihren ersten Konzertauftritt haben. „Auf diesen Moment dürfen sich die Zuhörer der Kurrende ganz besonders freuen“, verspricht Kantor Weige. Daumendrücken dafür ist ausdrücklich erlaubt.

Von Olaf Majer