Motto: „Digitalisierung. Lernen“

Nordsachsen

Wieder ein frostiger Neujahrsempfang des Landkreises in Torgau bei einem knackigen Grad. Feuer im Schlosshof Hartenfels. Zwei Schalen verbreiteten zumindest optisch Wärme neben dem Glühweinstand. Eilig entschwanden die 200 geladenen Gäste in den Flügel D, nutzten einen Abstecher ins erste Obergeschoss, um sich bei freiem Eintritt die Sonderausstellung „Aufbruch ins Abenteuer“ zu gönnen. „Kommen, Schauen, Spielen“ lautet das Motto der neuen Ausstellung auf Schloss Hartenfels, die am 16. Dezember eröffnet wurde. Passend zum Motto des Abends „ Digitalisierung. Lernen.“ Die mehr als zweihundert Exponate der Ausstellung stammen aus dem Fundus des Leipzigers René Meyer. Sein „Haus der Computerspiele“ gilt als weltweit größte Sammlung von Spielkonsolen, Arcade-Games, Spielautomaten und Kleincomputern.

Hörgenuss zur Begrüßung

Eine Etage höher schütteltLandrat Kai Emanuel (parteilos) am Eingangdes Festsaales die Hände seiner 200 geladenen Gäste. Im Hintergrund präsentiert die Bigband der Kreismusikschule unter anderem „My funny Valentine“, „Watermelon man“ und „Blue train“. Klanggewaltig. Ein Hörgenuss. Diese Band hat sich prächtig entwickelt. Nach fünf Titeln war Schluss, übernahm der Landrat das Mikro.

Um schnurstracks das Glas mit seinen Gästen zu erheben, um auf das neue Jahr anzustoßen. Sonst waren die Gläser am Ende seiner Rede immer schon ausgetrunken.

Gesundes, erfolgreiches und friedliches Jahr

Emanuel wünschte allen Menschen im Landkreis Nordsachsen ein gesundes, erfolgreiches und friedliches Jahr 2020. Er verband seine Wünsche zu Beginn des neuen Jahrzehnts mit der berechtigten Hoffnung auf „Goldene Zwanziger“, ohne dass danach noch einmal „braune Dreißiger“ folgen. Und sprach Schlagworte wie Klimawandel, Energiewende, Bevölkerungsexplosion und schwindende natürliche Ressourcen unseres Planeten an, die für große Verunsicherung sorgen.

Blick nach Leipzig

Nicht Hoffen, sondern Handeln sei geboten, wenn unsere Region regelmäßig mit bundesweiten Negativ-Schlagzeilen ins neue Jahr starten muss. „Für Verabredungen linksextremer Chaoten zum Bullenklatschen in Leipzig-Connewitz fehlt mir jegliches Verständnis“, blickte der Landrat nach Leipzig. Hier wünsche er sich, dass sich die Zivilgesellschaft endlich mit all ihrer Vernunft entschlossen dagegen verwehrt. Sein Vorschlag: „Wie wäre es zum Beispiel, wenn ein großes friedliches Silvesterfest an diesem Ort keinen Platz mehr für Radikale ließe?“

Sorge um nordsächsische Wälder

Zukunftssorgen macht sich Emanuel, wenn er auf unsere nordsächsischen Wälder schaut. Auch hier werde der Zusammenhang zwischen globalen Entwicklungen und lokalen Auswirkungen überdeutlich. Starke Stürme, anhaltende Trockenheit und heftiger Schädlingsbefall haben nicht nur dazu geführt, dass der Holzmarkt zusammengebrochen und der Preis bei Kiefernsortimenten inzwischen im Minus ist. Sie haben ein Waldsterben in dramatischen Größenordnungen verursacht, was in der öffentlichen Wahrnehmung allerdings kaum eine Rolle spielt. Heimische Baumarten wie die Kiefer sind mit den veränderten klimatischen Bedingungen überfordert und gehen ein. „Wir müssen uns vehement darum kümmern, die Grundlagen unserer Versorgung zu sichern. Das gilt für die Wälder genauso wie für Kohleausstieg und Strukturwandel“, so Emanuel.

Zur Galerie Landrat Kai Emanuel lud zum Neujahrsempfang ins Schloss Hartenfels nach Torgau. Nach der musikalischen Eröffnung der Bigband der Musikschule und der Rede des Landrates folgte eine kabarettistische Aufarbeitung der schönen neuen digitalen Welt.

Steilvorlage „ Digitalisierung . Lernen“

Eine Steilvorlage für „ Digitalisierung. Lernen“ komme vom belgischen Geistlichen Petrus Celeen, der sagte: „Wenn ich vor hundert Jahren auf die Welt gekommen wäre, hätte ich mit meinen zwei linken Händen nicht überlebt. Wenn ich in hundert Jahren auf die Welt käme, würde ich in all dem digitalen Kram untergehen. Ich bin froh, dass ich zur rechten Zeit geboren bin.“

„Sind wir“, fragte Emanuel in die Runde, „wirklich rechtzeitig vor dem digitalen Kram auf der Welt? Oder rechtzeitig, um den digitalen Kram zu verstehen? Oder noch besser: Rechtzeitig, um ihn zu beherrschen, ihn für unsere Zwecke nutzbar zu machen? Natürlich sehe ich uns dabei auch als Landkreisverwaltung in der Pflicht.“ Nordsachsen habe der Digitalisierung Tür und Tor geöffnet, sei die ersten Schritte gegangen – „aber wir haben noch einen verdammt langen Weg vor uns“. Es reiche nicht, nur digital zu handeln, statt Briefe beispielsweise E-Mails zu schreiben. „Wir müssen Digitalisierung lernen. Lernen, alle Prozesse digital zu denken. Auch wir in Nordsachsen sind in der Pflicht, bestmögliche Voraussetzungen zu schaffen – zum Beispiel durch den Anschluss aller Schulen an das Glasfasernetz.“

Digitalisierung ist mehr als W-Lan

Im von Bund und Ländern ausgehandelten „Digitalpakt Schule“ fließen in den nächsten fünf Jahren insgesamt fünf Milliarden Euro in die Schulbildung. Digitalisierung sei jedoch viel mehr, als Schulen mit W-Lan auszurüsten und Schüler mit Tablets. Es sei dringend erforderlich, Lehrer fortzubilden und Lehrpläne mit entsprechenden Inhalten zu füllen. Emanuel: „Nicht ohne Grund setzen wir nachhaltige, zukunftsfähige Projekte wie den Breitbandausbau, die Fachkräfteinitiative Glascampus Torgau oder das Mobilitätsprojekt , Nordsachsen bewegt’ als Schwerpunkte“. Mehr als 43 000 private und gewerbliche Haushalte seien in den kommenden Monaten in der Lage, sich der digitalen Welt im Gigabit-Bereich zu öffnen.

Schlüssel zum Erfolg

Bildung und Ausbildung seien der Schlüssel zum Erfolg. „Wir sind im Landkreis mit den in unserer Verantwortung liegenden Gymnasien, Berufsschulzentren und Förderschulen gut aufgestellt, verfügen über qualifizierte und engagierte Lehrkräfte. Gerade das Bildungsangebot vor Ort, beginnend bei den Kitas und Grundschulen, ist ein entscheidendes Argument für junge Familien, sich für das Wohnen und auch für das Arbeiten in unserer ländlichen Region zu entscheiden“, sagte der Landrat. Nordsachsen habe nicht wie das Kaninchen auf die Schlange gestarrt, werde die Herausforderungen bewältigen, wenn in Berlin und Dresden die Basis für eine erfolgreiche Arbeit vor Ort in den Kommunen gelegt werde.

Dann wünschte Kai Emanuel seinen Gästen viel Vergnügen mit dem Leipziger Kabarett-Duo „Weltkritik deluxe“ und seiner Sicht auf die neuen Zeiten. Eine der ersten Botschaften der beiden Unterhaltungs-Profis: „ Digitalisierung versucht alle Probleme zu lösen, die wir ohne Digitalisierung nicht hätten.“

Von Frank Pfütze