Muldestausee strebt Vereinbarung mit Bad Düben an

Die sachsen-anhaltische Gemeinde Muldestausee hat sogenannte Nachbarschaftsvereinbarungen mit Bad Düben, Raguhn-Jeßnitz und Gräfenhainichen auf den Weg gebracht. Wie die Mitteldeutsche Zeitung berichtet, sollen damit Aufgaben des Brandschutzes und der allgemeinen Hilfeleistung über Gemeinde- , Kreis- und Ländergrenzen hinweg geregelt werden.

Amtshilfe bei Wohnhaus-Brand in Schwemsal

Vertraglich festgezurrt wird, was im praktischen seit Jahren umgesetzt wird. Nachbarschaftsvereinbarungen dieser Art seien eine Initiative aus dem Städtebund Dübener Heide heraus, so Ferid Giebler, Bürgermeister der Gemeinde Muldestausee, die seit letztem Jahr eine der acht Mitglieds-Gemeinden ist. Nachbarschaftshilfe habe es bisher auch schon gegeben, bisher aber nicht vertraglich gestützt. So rückten beispielsweise die Kurstädter zu Amtshilfe-Einsätzen in das Nachbarland aus und unterstützten die Kameraden vor Ort. Einer der größeren datiert vom 1. Oktober 2018, als in Schwemsal ein Wohnhaus in Flammen stand und die Wehren vom Muldestausee personelle und technische Unterstützung anforderten. Die Bad Dübener fuhren mit der Drehleiter vor Ort und bekämpften den Brand vom Dachbereich aus. Rund drei Stunden waren die Kameraden vor Ort.

Muldestausee hat keine

Drehleiter

Solch eine Unterstützung sei schon wichtig, „weil wir selbst keine Drehleiter haben“, so Giebler. Auch bei Unfällen oder Sturmeinsätzen unterstütze man sich. Gerade an den Gemarkungsgrenzen könnten Rettungskräfte aus den Nachbarorten zur wichtigen Hilfe werden. Aufgaben des Brandschutzes und der Hilfeleistung bei Unglücksfällen sowie Notständen sind originär den Gemeinden in ihren Gemarkungsgrenzen zugewiesen. Kommunen können aber Ausnahmen regeln.

Votum der Räte wird gebraucht

Um die Vereinbarung treffen zu können, braucht es das Votum der Räte. In Muldestausee ist das erfolgt, „in Bad Düben muss das noch vom Stadtrat beschlossen werden“, so Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG).

