Museum Bad Düben: Stadträte haben noch Fragen

Es kommt nicht oft vor, dass die Dauerausstellung eines Museums völlig neu gestaltet wird. Im Landschaftsmuseum Dübener Heide läuft dieser Prozess im Rahmen der Sanierung seit Monaten. Ein Drehbuch gibt es mit dem von der Leipziger Firma Exposition Ebersbach und Museum erarbeiteten Konzept bereits. Wird diese Firma dieses auch umsetzen? Darüber hatte der Stadtrat zu entscheiden – und hat erstmal nicht entschieden.

Noch viele Fragen im Ausschuss

Dass es die Leipziger Firma ist, die sich unter drei Angeboten durchgesetzt hat, steht weniger in Frage. Dennoch gibt es offene Punkte, die den Ausschuss für Technik und Kurortentwicklung (ATK) bewogen haben, keine Empfehlung auszusprechen. „Dabei ging es unter anderem um Angebotshöhe und inhaltliche Fragen“, brachte Torsten Gaber (Bürgerkreis) die Debatte, in die sich alle Fraktionen einschalteten, ins Rollen und zeigte sich verwundert, dass der Verwaltungsausschuss dennoch eine Empfehlung abgegeben hatte.

Auch Jens Findeisen ( CDU) erinnerte daran, dass die Diskussion im ATK unbefriedigend verlaufen sei: „Wir haben nichts gegen Herrn Ebersbach, wollen den Prozess nicht aufhalten.“ Dennoch habe man unter anderem auf einige „nicht sattelfeste Formulierungen im Vertrag“ hingewiesen, auch mit Blick darauf, einfach so 86 000 Euro durchzuwinken. Unklarheiten, so wurde in der Diskussion deutlich, gibt es zudem bei vergaberechtlichen Fragen.

Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG) konnte der Kritik indes nicht ganz folgen. Von den Irritationen im ATK habe sie so nichts gewusst. Grundsätzlich gehe es nicht um die Erstellung eines Drehbuchs für die Ausstellung sondern die Umsetzung.

Beschlussvorschlag wird nochmal beraten

Und wie nun weiter? Dass das Leipziger Büro den Auftrag bekommt, scheint nicht in Frage zu stehen. Fragen an die Firma haben die Räte allerdings denn doch, bevor sie den Vergabe-Beschluss fällen. Dies soll zur nächsten Sitzung des Verwaltungsausschusses passieren.

Was derzeit baulich im Amtshaus passiert, können die Dübener im November sehen. Dann soll es wie im Vorjahr einen Tag der offenen Baustelle geben.

