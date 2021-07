Bad Düben

Die Aufregung war groß, als jetzt das traditionelle Kindermusical in der diakonischen Kindertagesstätte „Sankt Nikolai“ auf dem Plan stand. Aber in diesem Jahr anders, als man es gewohnt war. „Eigentlich führen wir unsere Musicals immer im Rahmen unseres Sommerfestes auf. Doch wegen Corona und den damit verbundenen Hygienebestimmungen ist das in diesem Jahr leider nur ohne Zuschauer möglich. Da wir aber den Eltern gern zeigen wollen, was die Kinder hier einstudiert haben und wie viel Mühe sie sich geben, nehmen wir das ganze Stück mit der Kamera auf und so können sich es alle in Ruhe zuhause anschauen“, sagte Kita-Leiterin Antje Herrmann.

Zur Galerie Die Mädchen und Jungen der Bad Dübener Kindertagesstätte „Sankt Nikolai“ führten jetzt ihr traditionelles Sommermusical auf.

Kinder lernen Texte und Lieder

Über 80 Mädchen und Jungen zwischen einem und sechs Jahre hatten sechs Wochen lang Texte und Lieder auswendig gelernt und die Kulissen gebastelt. Jetzt war es soweit und auch das Wetter spielte mit. Unter dem großen Ahornbaum im Garten wurde das Stück aufgeführt. Erzählt wurde die Geschichte „Joseph – ein echt cooler Träumer“. Das Stück handelt von Joseph, der der Liebling seines Vaters Jakob ist. Und das finden die anderen elf Söhne gar nicht prickelnd und sind wütend auf Joseph. Sie verkaufen ihn als Sklaven nach Ägypten. Zunächst sieht es gar nicht gut aus für Joseph. Aber dann erhält er Einfluss am Hof des Pharaos, entdeckte seine Gabe, Träume zu deuten und rettet seine Familie auf wunderbare Weise.

Zuckertütenfest in Reibitz

„Die Kinder hatten im Vorfeld und bei der Aufführung ganz viel Spaß und waren mit großer Leidenschaft dabei“, so Herrmann weiter. Jetzt wird es bald stiller in der Einrichtung. Denn die Sommerferien stehen bevor und viele Kinder fahren in den Urlaub. Die künftigen Erstklässler wurden bereits beim großen Zuckertütenfest im Schullandheim Reibitz verabschiedet. „Die Pläne für die Sommerzeit sind bereits fertig. Da steht unter anderem der Besuch des Tierparks auf den Plan. Und dann haben wir traditionsgemäß im Sommer unsere spielzeugfreie Zeit unter dem Motto ‚Indianerzeit’. Mit kreativen und phantasievollen Ideen sollen unser Kinder dann das Projekt mit Leben füllen“, blickt Hermann voraus.

Von Steffen Brost