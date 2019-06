Bad Düben

Sylvia kommt aus Russland, Hamdy aus Afrika und Mohammad aus Afghanistan. Alle drei haben mit ihren Eltern in Bad Düben in den vergangenen Jahren eine neue Heimat gefunden. Viele Kinder der Zuwanderer und Spätaussiedler sind bereits in Deutschland auf die Welt gekommen und kennen die Heimat ihrer Eltern und Großeltern gar nicht mehr. Sie sind fest integriert im Kurstadtleben. Sie gehen in die Schule und treiben Sport in den Vereinen der Stadt.

Gäste kommen aus allen Teilen der Welt

Und sie sind dabei, wenn einmal im Jahr das große Sommerfest der Kulturen in der Begegnungsstätte neue Heimat im Bad Dübener Postweg gefeiert wird. „Die Menschen kommen aus allen Teilen der Erde. Einige aus dem arabischen Raum, andere aus Fernost, einige aus Afrika und viele aus den ehemaligen Sowjetrepubliken. Unser Fest zeigt, dass man sich untereinander bestens versteht. Unser Ziel ist es, mit solche Veranstaltungen das Gemeinwesen zu fördern. Die Menschen sollen sich kennenlernen. In den vergangenen Jahren hat das in Bad Düben recht gut geklappt. Auch viele Projekte wie Kindertheater, Fahrradwerkstatt, der Aussiedlerchor Radost und das Café Internationale sind daraus entstanden“, erzählte Michael Marschall von der Begegnungsstätte Neue Heimat.

Zur Galerie In der Begegnungsstätte Neue Heimat in Bad Düben wurde Sommerfest gefeiert.

Sommerfest ist das Highlight im Jahr

Das Sommerfest der Kulturen gehört zu den Höhepunkten des Jahres. Dafür haben sich Marschell und seine Mannschaft von Diakonie und Arbeiterwohlfahrt ordentlich ins Zeug gelegt. Alle haben sie mitgeholfen. „Viele bringen Kuchen, Gebäcke und deftige Spezialitäten aus aller Herren Länder mit. Das wird eine tolle Sache. Denn beim Essen und Trinken lernt man sich am besten kennen“, weiß Marschall. Im Laufe des Nachmittages gab es landestypische Spiele für die Jüngsten, ein Kinderprogramm wurde gestaltet, man konnte sich Henna-Tatoos auf die Hände malen lassen, es gab eine Hüpfburg und das Ensemble Hamnavazan spielte klassische persische Musik zum tanzen. Aktuell leben etwa 220 ehemalige Spätaussiedler und 110 Flüchtlinge in Bad Düben.

Von Steffen Brost