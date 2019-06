Bad Düben

Einmal im Jahr dürfen sie – fast alles: Die Kurrende-Sänger freuen sich auf ihr traditionell buntes Sommerkonzert! Am Sonnabend klappen ab 18 Uhr die Tore zur Obermühle auf, ab 19 Uhr beginnt der rund 90-minütige Auftritt, danach wird feuchtfröhlich die Saisonhalbzeit gefeiert.

Tag der Quietscheentchen und betrunkenen Seeleute

„Kuriose Feiertage – jeder Tag ist ein Fest“: Unter diesem Motto lädt der Dübener Chor ins Kuriositätenkabinett der schrägen Feiertage ein. Und die Liste ist lang, kaum vergeht ein Tag ohne „Erdnuss-Marmeladen-Sandwich-Day“, dem „Tag der Quietscheentchen“ oder dem „Ehrentag der betrunkenen Seeleute.“

„Wir kümmern uns in diesem Jahr mal um die wirklich wichtigen Dinge im Leben: Bienen, Frauen und Geld“, sagt schelmenhaft lachend der Kurrende-Vereinschef Ralf Hönemann. Trotzdem steckt hinter dem Sommerspaß harte Arbeit: Extra neue Chorsätze mussten geschrieben, ungewohnte Stilrichtungen wie Pop und Filmmusiken einstudiert werden. Mit Unterstützung von Kurrende-Kantorin Elisabeth Neumann am Notentisch – und Ehrenkantor Lothar Jakob in den Proben. Letzterer vertritt Neumann auch am Sonnabend im Konzert – die eigentliche Chorleiterin muss wegen anstehender Nachwuchsfreuden weiter pausieren.

Altkantor Lothar Jakob darf erneut die Kurrende dirigieren. Im letzten Jahr erlebte er zum 40. Geburtstag des Chors auch schon ein kleines Comeback am Notenpult. Quelle: Olaf Majer

Blechbläser gehen mutig bis an ihre Grenzen

Auch wenn die Kurrendaner durch ihre vielen Auftritte bereits geübte Profis sind: Die bunten Halbzeitkonzerte fallen immer aus dem Rahmen und erfordern zugleich neue Talente. Wie gut, dass die Kurrende auf ihrem flotten Streifzug durch den Festtagskalender kräftigen Rückenwind bekommt: Der Posaunenchor ist wie schon in den letzten Jahren ein treuer Begleiter des Sommerauftritts. „Die Bläser wagen sich – mutig wie immer – bis an ihre technischen Grenzen und wachsen bisweilen über sich hinaus“, verspricht Hönemann.

Tag der Augenringe nach langer Party-Nacht?

Doch selbst wenn dann der wilde Feiertagsritt am Tag der Ruhe und des Schlafes endet: Schluss ist an der Obermühle noch lange nicht. „Die kleine Kneipe“ sammelt Musiker und Zuhörer gleichermaßen ein und verspricht einen lauen Sommerabend bei Wein, Bier und Leckereien. Am Konzert-Samstag wird übrigens der Tag der Zwiebelringe gefeiert. Gut möglich, dass es nach der Kurrende-Partynacht am folgenden Sonntag einen neuen Feiertag gibt: Den Tag der Augenringe.

Von Olaf Majer