Musikabende in der Dübener Stadtkirche: Das ist geplant

Bad Düben

Norbert Britze hat 2011 das Musikprojekt Fermate ins Leben gerufen. „ Fermate – Innehalten zum Monatsende“ nennt der Kantor der Kirchengemeinde Bad Düben das Angebot, das er den Dübenern und Gästen jeden letzten Tag eines Monats offeriert.

Konzertreihe läuft seit 2011

Fermate bedeutet soviel wie innehalten, aufatmen und abschalten. Und genau das möchte der 49-Jährige bei seinen Zuhörern erreichen. Und den Liebhabern der unterschiedlichen Stilrichtungen gefällt der Musikabend. Immer mehr zieht es dabei in die Stadtkirche Sankt Nikolai.

In der Bad Dübener Stadtkirche Sankt Nikolai finden seit 2011 immer am letzten Tag des Monats Musikabende statt. Quelle: Steffen Brost

Seit 2011 organisiert Britze die Konzertreihe. „Wir machen das jetzt seit fast zehn Jahren. Ich sehe das als Erweiterung des kulturellen Angebotes in unserer Stadt. Die Kirche ist mittlerweile ja auch zu einem Kulturträger in der Stadt geworden und für alle offen. Das zeigen die Besucherzahlen. Immer mehr entdecken die kleinen netten Abende mit Musik“, freut sich Britze.

In diesem Jahr einige musikalische Leckerbissen

Die Musik, die er auswählt, ist vielfältig. In den vergangenen Jahren wagte der Kantor auch so manches musikalische Experiment, ohne zu wissen, ob es gut geht. „In diesem Jahr geht es ohne großes Experimente über die Bühne. Dafür aber mit einigen Leckerbissen“, kündigt der Kantor an.

Norbert Britze ist der Initiator der monatlichen Musikabende in der Bad Dübener Stadtkirche. Auch für 2020 hält der Bad Dübener wieder einige musikalische Höhepunkte bereit. Quelle: Steffen Brost

Zwölf unterschiedliche Konzerte stehen im aktuellen Jahresplan. Den Anfang macht am 31. Januar um 19.30 Uhr ein Chorkonzert mit dem Don Kosaken Chor Serge Jaroff. Eintrittskarten gibt es in der Buchhandlung Lehmann und beim guten Blumengeist. Weitere Höhepunkte in diesem Jahr sind unter anderem ein Gospelkonzert am 29. Februar, Tango in Concert am 31. Mai, eine Salonmusik mit dem Dresdner Salon-Trio am 30. September oder eine Orgelimprovisation zur Adventszeit am 30. November mit Norbert Britze selbst.

Die Konzerte sind meist eintrittsfrei

„In der Regel sind die musikalischen Abende eintrittsfrei. Allerdings haben wir etwa die Hälfte der Konzerte, wo wir einen Eintritt nehmen oder im Vorfeld Tickets verkaufen“, erklärt der Kantor. Die Kirchgemeinde freut sich immer über eine kleine Spende. Denn diese Gelder fließen dann wieder in neue Musikabende. Auch die Stadt Bad Düben unterstützt mit einen Obolus die traditionelle Konzertreihe.

Erste Buchungen schon für 2022

Auch für 2021 hat Britze bereits alle zwölf Musikabende unter Dach und Fach. „Das Programm ist fast fertig und alle Konzerte stehen fest. Mittlerweile nehme ich auch schon erste Terminbuchungen für 2022 vor“, so Britze.

Von Steffen Brost