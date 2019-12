NVA-Brachen in Düben sind abgerissen – Endspurt läuft

Bad Düben

Der Abriss der ehemaligen NVA-Gebäude in der Durchwehnear Straße in Bad Düben ist beendet. Die Bagger des Zwickauer Abbruchunternehmens haben in den vergangenen Wochen viele Tonnen Muttererde auf dem 4,3 Hektar großen Areal verteilt und eingeebnet. Parallel wurde unter anderem noch ein unterirdischer Fernwärmekanal aus Beton, der am Sportplatz vorbei in Richtung ehemaliges NVA-Heizhaus Schmiedeberger Straße verläuft, entfernt.

Die Arbeiten auf dem ehemaligen NVA-Gelände in der Schmiedeberger Straße in Bad Düben gehen dem Ende entgegen. Quelle: Steffen Brost

Bis Jahresende soll alles beräumt sein

„Die Arbeiten liegen im Plan. Wir rechnen mit einer Beräumung der Baustelle bis Ende diesen Jahres. Mittlerweile kann man auch sagen, dass das vereinbarte Kostenbudget nicht überschritten wird“, sagte Christiane Schur von der Bad Dübener Stadtverwaltung. In den nächsten Tagen wird noch am Zaun, der das Gelände vom Sportplatz zum ehemaligen NVA-Gelände abtrennt, gearbeitet. Außerdem wird auf der gesamten Abbruchfläche Rasen angesät.

Der Sportplatz und das ehemalige Armeegelände werden künftig durch einen Zaun getrennt sein. Quelle: Steffen Brost

Im Januar hatte der Abriss begonnen

Am 10. Januar hatte das Zwickauer Unternehmen Derag mbH mit dem Abriss der mehrgeschossigen Unterbringungs- und Versorgungsgebäude der ehemaligen NVA-Unteroffiziersschule Harry Kuhn begonnen. Seit der Wende stand ein Großteil der Armeedienststelle leer, weil der damalige Bundesgrenzschutz nur die Hälfte der Liegenschaft übernahm und sanierte.

Die Stadt Bad Düben hat im vergangenen Jahr 2,8 Millionen Euro aus dem Landesbrachenprogramm für die Abrissarbeiten erhalten.

Von Steffen Brost