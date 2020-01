Nach Brand in Werkstatt: Muss Airbrush-Künstler aus Nordsachsen für Einsatz zahlen?

Laußig

Airbrush-Künstler Andreas Wunderlich, der bei einem Brand im November seine Werkstatt in Görschlitz verlor, hat sich inzwischen im ehemaligen Gemeindeamt in Laußig eine Werkstatt eingerichtet. Unterstützung bekam er von Bürgermeister Lothar Schneider (parteilos). „Dort kann er jetzt seiner Tätigkeit nachgehen und Aufträge abarbeiten. Jedoch wird es keine Dauerlösung sein. Wir haben vor, das Gebäude einer Nachnutzung zuzuführen. Die Gebäudehülle wurde untersucht und jetzt gibt es einige Ideen für eine neue Nutzung“, so Schneider. Unter anderem ist von einem Ärztehaus die Rede.

Neue Bleibe als Zwischenlösung

Für Andreas Wunderlich ist das verwaiste Gemeindeamt somit eine Zwischenlösung, um weiter Geld verdienen zu können. Denn Aufträge hat er mittlerweile einige. So konnte der 36-Jährige in den vergangenen Wochen Häuserfassaden, einen Partyraum und ein Stromhäuschen in Sprotta-Siedlung mit Kunst verzieren. „Ich suche einen neuen Platz für meine Werkstatt in Laußig oder Umgebung. Ich benötige mehrere Räume, die müssen beheizbar sein und ein Garagentor wäre gut, damit ich auch Motorräder und Autos bearbeiten kann“, erklärte Wunderlich.

Kritische Stimmen

Ein Spendenaufruf brachte immerhin 1800 Euro. Das Geld stammt vorwiegend von Bürgern, Verwanden und auch Unternehmen in der Region. Hilfe bekam er auch vom sogenannten Unternehmerfrühstück in Leipzig. „Dort sitzen Menschen aus allen Branchen. Vom Rechtsanwalt über Versicherungsexperten bis hin zu Baufachleuten. Dorthin habe ich Andreas mitgenommen, damit er sich gleich mit den richtigen Leuten unterhalten kann, die ihm helfen können“, sagte Fahrradhändler Christian Paul aus Eilenburg, der den Künstler unterstützt.

Der Spendenaufruf für Andreas Wunderlich findet allerdings nicht nur Zustimmung. In den Besucherreihen im jüngsten Laußiger Gemeinderat gab es auch kritische Stimmen. Gunter Willems vom Feuerwehrförderverein Kossa/Durchwehna richtete dabei einen Appell an die Gemeindeverwaltung, Feuerwehreinsätze konsequenter in Rechnung zu stellen, beispielsweise wenn an einem Einsatzort Unordnung herrsche oder Gegenstände herumstehen, die ein Feuer noch beschleunigten. „Wir müssen die Leute wieder mehr zur Ordnung rufen“, so Willems. Allerdings, so stellte der Fördervereinschef klar, wolle er nicht, dass jeder Bürger, der eine Feuerwehr ruft, auch automatisch zahlen müsse.

Muss Künstler zahlen?

Im Görschlitzer Fall will die Gemeinde den Künstler nicht zur Kasse bitten, ließ Bürgermeister Schneider auf Nachfrage wissen. Generell gebe es aber eine Kostenrechnung, auf deren Grundlage die Kommune Gebühren für Einsätze erhebt. „Ob wir letztlich eine Rechnung verschicken, ist aber immer eine Einzelfallentscheidung“, so der Bürgermeister weiter.

Ermittlungen laufen noch

Bis heute ist nicht abschließend geklärt, was den Brand auslöste. Die Brandursachenermittler der Polizei sind mit ihrem abschließenden Bericht noch nicht fertig.

Zurück in seine alte Werkstatt kann Andreas Wunderlich nicht mehr. Aktuell läuft dort die Beräumung. Die Versicherung hat die Kosten in fünfstelliger Höhe übernommen. Ein Statiker hat zudem die vom Brand übrig gebliebene Gebäudehülle überprüft. „Da es sich bei dem Gelände um den Außenbereich handelt, darf dort keine Werkstatt betrieben werden. Ich werde das Gelände verkaufen. In Frage kommen Leute, die mit Landwirtschaft zu tun haben“, so Wunderlich.

Durch das Feuer wurde die Werkstatt des Künstlers, die zwischen Görschlitz und Pressel liegt, zerstört. Große Teile der Ausrüstung, Sprühgeräte, Farben und Kunstwerke wurden Opfer der Flammen.

