Nach Corona-Pause: Auch Laußiger Tafel wieder offen

Die Tafel in Laußig ist gedeckt. Montagmittag öffnete die Ausgabestelle in der Ex-Grundschule nach mehrwöchiger Corona-Pause erstmals wieder. Damit sind alle drei Ausgabestellen der Delitzscher Tafel persönlich erreichbar. In Eilenburg können sich die Kunden bereits seit Mitte April wieder mit Lebensmitteln versorgen. „Unsere Kunden hier sind bei Bedarf vom mobilen Lieferdienst angefahren worden, kamen nach Delitzsch oder dann nach Eilenburg“, ist Tafel-Chefin Jutta Faak dennoch froh, dass die Ausgabe von Lebensmitteln jetzt wieder direkt vor Ort erfolgen kann.

DHL spendet Schutzausrüstung für Helfer

Dass auch wieder Helfer des Logistikunternehmens DHL vor Ort waren, ist kein Zufall. „Wir unterstützen die Tafel im Rahmen einer Sponsoring-Partnerschaft seit 2013“, sagt Stefan Macourek von der DHL Hub Leipzig GmbH. Zusätzlich seien Kollegen regelmäßig vor Ort, helfen beim Transport, Weihnachtsgeschenke einpacken, Sortieren von Lebensmitteln. Diesmal hatten die Gelb-Roten besondere Pakete für besondere Zeiten dabei: Handschuhe, Desinfektionsmittel, Mund-Nasen-Schutz-Masken. Kurzum die Erstausstattung für die Helfer, damit die Hygiene-Auflagen für die Tafel-Ausgabe eingehalten werden können. Jutta Faak weiß die Hilfe sehr wohl dankend einzuordnen: „Ohne DHL ginge es nicht.“

DHL-Mitarbeiter Moritz Thyselius (links) übergibt im Beisein von Bürgermeister Lothar Schneider Schutzausrüstung an Jutta Faak. Quelle: Wolfgang Sens

Tafel seit vielen Jahren in Laußig vor Ort

Seit November 2011 ist die Delitzscher Tafel vor Ort. Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde klappe von Beginn an sehr gut, lobt Faak. Etwa 45 Bedarfsgemeinschaften aus Laußig, Bad Düben und Umgebung werden versorgt. „Wir rechnen pro Bedarfsgemeinschaft mit drei bis vier Familienmitgliedern“, sagt Jutta Faak. Luft nach oben ist allemal. Das gilt auch für die Hausbelieferung, die für Krankheitsfälle oder andere Gründe jederzeit mit der Tafel vereinbart werden könne.

Von Kathrin Kabelitz