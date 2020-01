Am 7. Februar gibt es für Viertklässler die Bildungsempfehlung: Dann müssen sich die Eltern für eine Oberschule oder ein Gymnasium entscheiden. Doch was sind die Besonderheiten der Schulen in der Region? Welche Fremdsprachen werden unterrichtet? Wie viele Schüler gibt es an den Einrichtungen? Und wann ist eigentlich Tag der offenen Tür? Wir geben für die Regionen Delitzsch, Eilenburg, Bad Düben und Oschatz einen Überblick.