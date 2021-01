Nach Moped-Diebstahl in Bad Düben – Polizei sucht Zeugen

Bad Düben

Nach dem Diebstahl von zwei Mopeds in Bad Düben sucht die Polizei Zeugen. Ereignet hat sich die Tat am Montagmorgen. Wie die Polizei berichtete, brachen unbekannte Täter in der Blücherstraße das Tor zu einer Garage auf und entwendeten daraus zwei Mopeds Simson S 51. Beide Zweiräder – weiß und grün – waren zusätzlich an Bodenösen angeschlossen, die offensichtlich aufgeschnitten wurden. Der Geschädigte stellte den Einbruch fest und rief die Polizei.

Mopeds wieder aufgefunden

Die zwei Mopeds wurden später in einem Waldstück auf dem Spatenweg wieder aufgefunden. Die Unbekannten nahmen mit den gestohlenen Fahrzeugen vermutlich den Weg über die Blücherstraße in den Garagenkomplex Schalmweg, weiter über die Gustav-Adolf-Straße und die B 2 in den Spatenweg.

Wer hat etwas gesehen?

Nun fragt die Polizei: Wer hat Beobachtungen gemacht, wer kann Hinweise zu den Tätern geben? Zeugen können sich beim Polizeirevier Eilenburg (Dr.-Külz-Ring, Telefon 03423/664-100) melden.

