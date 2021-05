Nordsachsen

Im Zuge des Offenen Briefs des Kreisfeuerwehrverbandes Delitzsch, in dem dieser fehlende Lehrgänge für Führungskräfte der Freiwilligen Feuerwehren beklagt, hat sich auch Nordsachsens Landrat Kai Emanuel zur Situation geäußert. Demnach habe das Landratsamt bereits im vergangenen Jahr ein Gespräch mit dem Leiter der Landesfeuerwehrschule in Nardt sowie dem zuständigen Abteilungsleiter im sächsischen Innenministerium geplant, um zusammen mit den Kreisbrandmeistern das Problem zu erörtern. Durch die Pandemie konnte der angedachte Termin jedoch nicht wie geplant stattfinden, soll aber zeitnah nachgeholt werden. Das Landratsamt befürchtet, dass durch den Ausbildungsstau die „Bugwelle über Jahre nicht abgebaut werden könne“.

Eindeutige Zahlen

Wie prekär die Situation in Nordsachsen tatsächlich ist, belegen die Zahlen. So wurden im vergangenen Jahr insgesamt 74 Gruppenführer-Lehrgänge beantragt, zugeteilt wurden 31. Von 40 benötigten Wehrleiter-Ausbildungen waren 15 möglich. Deutlich wird zudem, dass es in Nardt ausbildungsübergreifend an Lehrgangskapazitäten fehlt. 2020 konnten von insgesamt 766 beantragten Lehrgängen gerade einmal 218 zugewiesen werden. Das sind weniger als ein Drittel.

Bündel an Maßnahmen notwendig

Die vom Kreisfeuerwehrverband Delitzsch vorgeschlagene temporäre Verlagerung der Grundausbildung für die Berufsfeuerwehren sieht das Landratsamt als grundsätzliche Lösungsmöglichkeit, auch da die Branddirektion Leipzig am Standort der Feuerwache Südwest bereits über ein eigenes Ausbildungszentrum verfügt. Um entstandene Lücken zu reduzieren, erklärte sich das Landratsamt zudem bereit, mehr Lehrgänge auf Kreisebene durchzuführen. Aufgrund der ehrenamtlichen Tätigkeit seien dieser Möglichkeit jedoch Grenzen gesetzt.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Darüber hinaus müsse auch über eine Priorisierung von Lehrgängen nachgedacht werden. Denn letztlich lasse sich das Problem nur durch ein Bündel an Maßnahmen lösen. Es sei an der Zeit, so das Landratsamt, „die Rahmenbedingungen in Nardt nachhaltig zu verbessern und die Bedarfe der Freiwilligen Feuerwehren in den Fokus zu nehmen.“

Von Simon Ecker