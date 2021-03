Nach Sturmschäden: Windmühle in Tiefensee bekommt neue Flügel

Tiefensee

Die Bockwindmühle von Fred Sommerfeld im Bad Dübener Ortsteil Tiefensee gibt aktuell ein trauriges Bild ab. Zwei Ruten sind komplett ab, zwei weitere schwer beschädigt. Und das ist seit fast sechs Jahren so. Denn am 7. Juli 2015 wurde die Bockwindmühle aus dem Jahre 1847 erheblich beschädigt.

Fred Sommerfeld vor seiner beschädigten Bockwindmühle in Tiefensee. Quelle: Steffen Brost

„Ein Sommergewitter zog über unsere Region. Es gab starke Sturmböen und Hagel. Nach ein paar Minuten war der ganze Spuk vorbei und wir konnten das Ausmaß des Sturmes sehen“, erinnert sich Sommerfeld. „Obwohl ich die Mühle vor dem Sturm ordnungsgemäß gegen den Wind ausgerichtet hatte, wurde sie massiv beschädigt. Der Wind hatte drei der mächtigen Ruten so stark beschädigt, dass diese komplett erneuert werden müssen.“

Hohe Kosten

Weil bei so einem Schaden immer alle Ruten erneuert werden, zog sich die Reparatur lange hin. Bis zu diesem Jahr. Denn die Summe, die notwendig war, alles wieder instand zu setzen liegt bei rund 32 000 Euro. „Eine Reparatur ohne Förderung kam von Anfang an nicht infrage. Das hätte ich nicht alleine stemmen können. Der Denkmalschutz fördert die Erneuerung der Ruten mit etwas mehr als die Hälfte. Der Rest ist Eigenanteil. Vielleicht kommen noch ein paar Spenden rein“, hofft Sommerfeld. Eigentlich hatte er vor, die Mühle schon bis 2017 wieder in Gang zu bringen. Doch die bürokratischen Hürden waren hoch.

Ruten bald fertig

Jetzt meldete der holländische Mühlenbauer John de Jongh, dass die neuen Ruten bald fertig sind. Sie entstehen derzeit in der holländischen Mühlenbauwerkstatt aus Mehrschichtholz, das künftigen Belastungen gegen Wind und Wetter noch besser standhält. Bis Mai will Fred Sommerfeld sie wieder an der Mühle haben. Bis dahin will der Tiefenseer alles ringsherum wieder auf Vordermann gebracht haben. Auch das Mühlenhaus selbst. Dafür spendierte das Bad Dübener Unternehmen Remmers jetzt jede Menge Holzschutzanstrich im Wert von über 1000 Euro.

„Ich bin glücklich, dass ich bei der Mühle so unterstützt werde. Denn das Mühlenhaus muss aller paar Jahre mit einer bestimmten Lasur gestrichen werden“, bedankt sich Sommerfeld. Und dann will der Tiefenseer Mühlenbesitzer auch wieder an den alljährlichen Mühlentagen an Pfingstmontag teilnehmen. „Das haben wir aufgrund des Mühlenschadens in den vergangenen Jahren nicht mehr gemacht. Jetzt müssen wir aber erstmal sehen, ob der Mühlentag in diesem Jahr wegen Corona stattfinden kann. Ansonsten bin ich dann nächstes Jahr wieder mit von der Partie“, so Sommerfeld.

Windmühle existiert schon seit 1847

Die Bockwindmühle hat eine lange Geschichte zu erzählen. Denn sie existiert bereits seit 1847. Um 1900 wurde sie an den jetzigen Standort umgesetzt. Nach zwischenzeitlicher Produktionsunterbrechung wurde bis zur endgültigen Stilllegung Getreide gemahlen und geschrotet. Bis 1950 wurde die Mühle noch gewerblich genutzt. Danach ruhte der Betrieb, weil der Müller eine Motormühle einsetzte. So war er nicht mehr auf den Wind angewiesen und konnte unabhängig vom Wetter Mehl produzieren.

Fred Sommerfeld übernahm die Mühle 1989 von seinem Vater. Doch die fehlende Nutzung vor der Wende ließ die Mühle langsam verfallen. 1993 begann Sommerfeld mit der Rekonstruktion. Rund 100 000 Mark verschlang die Instandsetzung. Seitdem lockt das Bauwerk bei Mühlentag und Führungen hunderte Neugierige an. Die Bockwindmühle ist in vierter Generation in Familienbesitz und wird als Schaumühle betrieben. Zusätzlich kann eine Motormühle besichtigt werden, die Anfang der 50er Jahre mit Schrotgang, Walzenstuhl und Haferquetsche in einem Mühlengebäude eingerichtet wurde.

Von Steffen Brost