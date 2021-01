Nach Unfallflucht in Bad Düben: Zeugen gesucht

Bad Düben

Nach einer Unfallflucht in Bad Düben sucht die Polizei Zeugen. Ereignet hat sich der Vorfall bereits am Freitagnachmittag kurz vor 15 Uhr auf dem Markt der Kurstadt vor der Postfiliale. Ein grauer Mercedes B-Klasse, älteres Baujahr, parkte rückwärts aus und stieß dabei gegen ein dahinter geparktes Kleinkraftrad Simson. An dem Moped entstand Sachschaden. Der Mercedes-Fahrer verließ jedoch pflichtwidrig die Unfallstelle. Nun ermittelt die Polizei.

Wer hat etwas gesehen?

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können und insbesondere der Paketzusteller, der zu diesem Zeitpunkt Pakete in der Filiale ausgeliefert hat, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eilenburg (Dr.-Külz-Ring 17, Telefon 03423/664-100) zu melden.

Von LVZ