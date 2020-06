Bad Düben

Auch rund elf Wochen nach dem Angriff auf ein Auto des Bad Dübener Ordnungsamtes ist unklar, wer der oder die Täter sind. In der Nacht zum 31. März hatten Unbekannte alle vier Reifen des vor dem Rathaus geparkten Fahrzeuges zerstochen und die Karosserie mit Farbe beschmiert. Zudem hinterließen sie in der Innenstadt, so in der Baderstraße und am Paradeplatz, weitere Graffiti an Wänden und Fenstern. „Es gab zwar Hinweise, dass in dieser Nacht zwei dunkel gekleidete Personen gesehen wurden, aber bisher keine zur Tatausübung“, so Theresa Leverenz von der Polizeidirektion. Die Polizei ermittele weiter.

2100 Euro Belohnung wurden ausgelobt

Bad Dübens Bürgermeisterin Astrid Münster reagierte am Morgen danach empört: „Das bewerte ich als bewussten Angriff auf unsere Stadt und meine Mitarbeiter.“ Die Tat traf die Stadt in einer Ausnahmesituation. Das gesellschaftliche Leben stand wegen der Corona-Pandemie still, die Verwaltung arbeitete gerade in diesen Tagen mit Hochdruck daran, die unmittelbaren Folgen für die Stadt in den Griff zu bekommen. Münster lobte 1000 Euro Belohnung für Hinweise aus, die zur Ergreifung der Täter führen. Wenig später legte ein Bürger 100 Euro drauf, ein Gewerbetreibender stockte den Betrag sogar um 1000 auf jetzt 2100 Euro auf.

Beispiellose Solidaritätsaktion folgte

Der Angriff führte auf Initiative von Jens Findeisen ( CDU) zu einer bisher beispiellosen Solidaritätsaktion des Stadtrates zusammen mit Ortschaftsräten und Wehrleitung, bei der sich Vertreter unter dem Motto „Wir sind Bad Düben“ jeweils zu Hause ablichten ließen, um einhellig zu demonstrieren, dass sie diesen Angriff gegen die Stadt nicht unkommentiert lassen und sich hinter die gesamte Verwaltung stellen. Der Aktion schlossen sich dann noch viele Bürger an.

Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, der kann sich an das Polizeirevier Eilenburg, Dr. Külz Ring 17, Telefon 03423 6640, oder an den Polizeiposten Bad Düben, Bitterfelder Straße 25, Telefon 034243 3000, wenden.

Von Kathrin Kabelitz