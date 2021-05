Bad Düben

Wie geht es im Ampel-Streit zwischen Bad Düben und dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) weiter? Seit Monaten sind Stadt und Behörde als Straßenlastträger für die kommunale beziehungsweise Kreisstraße uneins über die Form der Verkehrsregelung an der Kreuzung Schmiedeberger Straße/Postweg, mit der ein Unfallschwerpunkt entschärft werden soll. Die Kommune favorisiert einen Kreisverkehr, das Lasuv eine Ampelanlage. Ein Kreisel brauche Platz und sei ohne Eingriffe in Privateigentum nicht möglich.

Zwar steht seit Ende letzten Jahres eine mobile Lichtsignalanlage, die noch fest installiert werden soll – hinter den Kulissen aber ging die Debatte weiter und landete nun vor dem Verwaltungsgericht Leipzig. Demnach muss das Lasuv bis Ende des Jahres ein Planfeststellungsverfahren einleiten beziehungsweise einen Antrag stellen.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gibt es noch eine andere Lösung?

Bad Düben hat damit erreicht, was es erreichen wollte – auf die Spitze treiben will die Kommune die Auseinandersetzung aber offenbar nicht. „Vielleicht ist es doch möglich, gemeinsam eine andere Lösung zu finden“, so Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG). Auch die Lichtsignalanlage schloss sie als Option nicht aus, dann aber nachgebessert. Der Praxistest habe die Befürchtungen hinsichtlich langer Rückstaus in beide Richtungen bisher nicht bestätigt. Inwieweit das Folgen des geringeren Verkehrsaufkommens in Lockdown-Zeiten ist, ist derzeit unklar.

Von ka