Kossa

Jetzt rollt es endlich wieder – und zwar durch das gesamte Dorf Kossa hindurch. Der Laußiger Ortsteil war monatelang voll gesperrt und Autofahrer mussten teilweise kilometerlange Umleitungen in Kauf nehmen. Nun sind die Baustellen-Schilder beiseite geräumt.

Vier Partner in einem Boot

Auftraggeber für die umfangreichen Straßenbaumaßnahmen der Kreisstraße waren der Landkreis Nordsachsen, die Gemeinde Laußig, der Zweckverband Abwassergruppe Dübener Heide und der Versorgungsverband Eilenburg-Wurzen. Dieses gemeinsame Projekt umfasste neben dem Straßenbau mit Unterbau und Asphaltdecke auch die Schaffung eines durchgängigen Gehweges. Außerdem wurden Schmutz- und Regenwasserkanäle sowie Trinkwasserleitungen verlegt. Ausführendes Unternehmen war die Firma Bau- und Haustechnik Bad Düben.

Baustraße soll weiter genutzt werden

Um einen koordinierten und reibungslosen Ablauf der umfangreichen Bauarbeiten zu gewährleisten, war eine Vollsperrung unumgänglich gewesen, doch die beteiligten Unternehmen waren stets bemüht, für Einwohner, Versorgungsfahrzeuge und den öffentlichen Personennahverkehr eine innerörtliche beziehungsweise ortsnahe Lösung zu garantieren. Im Mai 2020 wurde dafür eine Baustraße errichtet, die zumindest teilweise später weiter landwirtschaftlich genutzt werden soll.

Sonnenhang bis Teichhäuser

Die gesamte Baustelle, die in Teilabschnitten realisiert wurde, zog sich vom Fuße des Wohngebiets „Am Sonnenhang“ bis zur Straße Teichhäuser, dann weiter bis zur Querstraße und umfasste schließlich auch die beiden folgenden Kreuzungsbereiche unweit der Kossaer Kirche mit dem Abzweig Authausen. Laut Aussage aus dem Landratsamt Nordsachsen wurden die Arbeiten im geplanten Zeitraum realisiert.

Weitere Arbeiten notwendig

Begonnen hatten die Arbeiten im Laußiger Ortsteil bereits 2019. Damals wurden zunächst 800 000 Euro in ein neues Hauptpumpwerk in Kossa sowie in die Druckleitung von Kossa nach Authausen investiert, im Sommer darauf begann dann der Straßenbau samt monatelanger Straßensperrung. Geplant sind weitere Arbeiten auf einem rund einen Kilometer langen Abschnitt der Kreisstraße ostwärts Richtung Falkenberg und einem drei Kilometer langen Abschnitt westwärts Richtung Söllichau. Wann diese realisiert werden, ist unklar. Denn die Kanalbauarbeiten sind von Fördermitteln für den Straßenbau abhängig.

Von Heike Nyari