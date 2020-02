Ramon Kaselowsky ist weiter auf Kurs in die Finalrunden von „Deutschland sucht den Superstar“. Der 26-Jährige Nordsachse hat die Jury um Pop-Titan Dieter Bohlen auch am Dienstagabend überzeugt und steht am Samstag im Auslandsrecall-Finale. Im Interview verrät er, wie es nun weiter geht und was er fernab seinem Zuhause am meisten vermisst.