Nachrichten aus Bad Düben und Eilenburg

Eilenburg erinnert an Beschuss

Es sind Tage, die wegen der Corona-Krise fast schon in Vergessenheit geraten, aber die in der Stadt tiefe Spuren hinterlassen haben: Vor 75 Jahren lag Eilenburg mehrere Tage unter Beschuss. Artilleriefeuer der Amerikaner und Sowjets zerstörte vom 17. bis 24. April 1945 etwa 90 Prozent von Eilenburg. Dabei kamen 200 Menschen ums Leben. Etwa 12 000 amerikanische Geschosse und Granaten hatten Eilenburg und die Gebäude getroffen, darunter auch die Nikolaikirche, deren Glocken erstmals wieder 1947 läuteten.

Während im vorigen Jahr rund 30 Eilenburger auf dem Stadtfriedhof der Kriegstoten gedachten, wird die diesjährige Erinnerungsveranstaltung kleiner ausfallen: Am Dienstag wollen Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos), Museumschef Andreas Flegel und der katholische Pfarrer Ulrich Schade einen Kranz im Namen der Stadtverwaltung und der Stadtratsfraktionen auf dem Stadtfriedhof niederlegen und damit an die Opfer des Beschusses erinnern.

Heide Spa öffnet für Geschäftsreisende

Ab sofort können in dem Heide Spa Hotel in Bad Düben wieder Gäste einchecken. Allerdings ist dies vorerst nur für Geschäftsreisende und von Montag bis Freitag erlaubt. Wie das Management informierte, wurden umfangreiche Hygiene- und Schutzmaßnahmen getroffen, damit Gäste wie Mitarbeiter gesund bleiben. Alle übrigen Bereiche des Heide Spa bleiben zunächst weiter geschlossen.

Neue Spielgeräte für Kita Audenhain

Trotz strahlendem Sonnenschein und Wärme ist der Spielplatz an der Kita Audenhain weitgehend verwaist. Wegen der Corona-Krise wird derzeit nur eine Notbetreuung angeboten. Freuen können sich die Kinder aber dennoch – in diesen Tagen hat die Baubrigade der Gemeinde zwei neue Spielgeräte aufgebaut. Genutzt werden können diese dann von allen, sobald die Einrichtung wieder regulär öffnen darf.

Das ist eines der neuen Spielgeräte. Quelle: privat

Kinderstadt ist abgesagt

Es wird keine 6. Kinderstadt in Eilenburg Ost geben, zumindest 2020 nicht. Die Absage des Projektes, bei dem Kinder sich ihre Stadt nicht nur selbst errichten, sondern auch verwalten und regieren, hat aber ausnahmsweise nichts mit Corona zu tun. „Wir hatten einfach zu wenig Anmeldungen, so dass wir von dem Projekt Abstand nehmen mussten“, so Sven Wildberger, einer der Initiatoren des Projektes.

Gleichwohl werde 2021 ein neuer Anlauf genommen. Der Streetworker verweist zudem auf das Nature Survival Camp vom 10. bis 14. August am Bootshaus als Alternative. Mehr Infos für die 10- bis 14-Jährigen und ihre Eltern gibt es auf der Homepage www.nsceilenburg.de.

Eilenburger Nähmaschinen rattern für den guten Zweck

Die Teilnehmerinnen der Nähkurse der Volkshochschule lassen die Maschinen rattern. 97 Beanies für Krebspatienten der Torgauer Klinik sind dank des Einsatzes der Frauen der VHS-Nähkurse entstanden. „Die Mützen unterdessen übergeben“, so die Eilenburgerin Ivette Starcke, die die Aktion mit initiierte und den Stoff organisierte.

Doch die Maschinen rattern in diesen Tagen nicht nur für diesen guten Zweck. Zusammen mit den Nähbienen, Freunden und dem LC Eilenburger Land fertigte die Inhaberin einer Versicherungsagentur in ihrer Freizeit Mund-Nasen-Masken. Insgesamt 490 konnte sie jetzt an das Mehrgenerationenhaus Arche ausliefern. Das hatte aufgerufen, die von Rettungsdiensten, Pflegern, Arztpraxen und Krankenhäusern dringend benötigten Masken herzustellen. „Das Netzwerk der Arche ist super“, so Ivette Starcke. Helfer unterstützen beim Zuschneiden und Nähen. „Alles läuft Hand in Hand. So, wie es sich für solch eine Notsituation gehört.“

