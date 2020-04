Eilenburg/Bad Düben

Hier kommen aktuelle Nachrichten aus Bad Düben und Eilenburg.

Einbruch in Eilenburg

Unbekannte sind am Wochenende in ein Sportlerheim in der Halleschen Straße in Eilenburg eingebrochen, informierte die Polizei. Sie haben die Eingangstür zum Bürogebäude aufgehebelt, das Büro durchsucht und eine Geldkassette mit Bargeld in dreistelliger Höhe entwendet. Auch die Eingangstür zum Sanitärtrakt wurde aufgebrochen. Der Sachschaden liegt laut Polizei im dreistelligen Bereich. Sie hat die Ermittlungen wegen Diebstahls im besonders schweren Fall aufgenommen, nachdem der Einbruch Montagmittag entdeckt worden war.

Neue Termine für Kabarett, Konzert und Lesung

Das Bürgerhaus Eilenburg hat weitere Nachholtermine für Veranstaltungen bekannt gegeben, die wegen der Corona-Pandemie ausfallen müssen. Die für 23. April geplante Lesung mit Axel Petermann findet am 20. Oktober statt. Der für diesen Sonntag terminierte Auftritt des Leipziger Kabaretts Sanftwut ist auf den 26. September verschoben. Die Mitte März abgesagte Veranstaltung „Der Schäferstadl unterwegs“ findet am 22. Oktober, 16 Uhr, statt. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit.

Doberschützer können Grünschnitt abgeben

Im Bauhof der Gemeinde Doberschütz (Gewerbegebiet Sprotta-Paschwitz, Gehrenstraße 2) können Einwohner der Gemeinde Doberschütz im Mai wieder kostenlos Grünverschnitt und Laubabfälle – kein Holz oder Geäst – abgeben. Folgende Termine gibt es: Freitag, 8. Mai, von 9 bis 16 Uhr, Samstag, 9. Mai, von 9 bis 12 Uhr. Weitere Termine sind am 3. und 4. Juli geplant.

Vermittlung von Freiwilligen

Die seit einiger Zeit existierende Online-Plattform „Freiwillige helfen jetzt“ soll helfen, dass Freiwillige und ihre möglichen neuen Einsatzbereiche vor Ort durch lokale Vermittlung ihrer Online-Einträge möglichst einfach zusammenfinden. Erleichtert werden sollen so Kontakte zwischen Dienstleistenden aus Bundesfreiwilligendienst, Freiwilligem Sozialen Jahr und Freiwilligem Ökologischen Jahr, die im Moment nicht an ihren eigentlichen Einsatzorten tätig sind. Helfen können Freiwillige in gemeinwohlorientierten Einrichtungen, kommunalen Bereichen, im Gesundheitswesen, in der Pflege oder bei den Verteilstellen der Tafeln.

freiwillige-helfen-jetzt.de

Naturpark gibt Tipps für kreativen Waldbesuch

Der Verein Dübener Heide, Träger des gleichnamigen Naturparks, lädt Familien zu einer Frühlings-Challenge in den Wald ein. Dazu hat der Verein drei Ideen auf seine Internetseite gestellt, die kostenlos als PDF-Datei heruntergeladen werden können. So kann bei einem Spaziergang der beste Baumeister gesucht werden, indem man aus gesammelten Steinen einen Steinbogen baut oder diese zu einem Turm stapelt. Außerdem können im Wald Naturmaterialien gesammelt werden, zum Beispiel Federn, etwas Rundes, unterschiedlich grüne Blätter oder etwas Buntes. Das Ganze kann man auf Pappe kleben, ein Landschaftsbild daraus gestalten oder ein Memory-Spiel. Außerdem gibt es Tipps, wie man Samenbomben herstellt und während all dieser Aktionen in der Natur Pausen mit Sinnesübungen einlegt.

Der Naturpark will damit in der Corona-Krise Personen, die in einem Hausstand leben, verschiedene Möglichkeiten aufzeigen, wie sie ihre Freizeit kreativ im Wald verbringen können und somit etwas Abwechslung in den Alltag bringen, der derzeit von Kontaktsperren und anderen Einschränkungen geprägt ist.

Die Datei finden Sie auf der Internetseite www.naturpark- duebener-heide.de unter Aktuelles.

