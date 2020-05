Eilenburg/Bad Düben

Hier kommen aktuelle Nachrichten aus Bad Düben und Eilenburg.

Windhundclub sagt erstes Rennen ab

Das Jubiläumsjahr des Windhundclubs Eilenburg beginnt corona-bedingt mit einer Absage. Das traditionelle Nicht-Windhunderennen am 1. Mai kann dieses Jahr nicht durchgeführt werden. Wegen der Pandemie musste der Trainingsbetrieb Mitte März eingestellt werden. Erhaltungs- und Pflegemaßnahmen werden auf dem Gelände im Bürgergarten realisiert. 2020 feiert der Verein seinen 90. Geburtstag. Dies sollte mit einem Windhunderennen und einer Spezialausstellung Ende Juni begangen werden.

Anzeige

Bürgerbüro öffnet wieder am Montag

Das Bürgerbüro der Stadtverwaltung Eilenburg öffnet am 4. Mai wieder für den Besucherverkehr. Allerdings nur für Einwohner, die einen Termin vereinbart haben. Darauf weist die Stadtverwaltung hin. Um Wartezeiten zu vermeiden und Kontakte zu minimieren, können diese ab sofort im Internet unter www.terminland.de/eilenburg gebucht werden. Damit könne sich jeder Bürger im Rahmen der Öffnungszeiten seinen Wunschtermin buchen. Bei der Terminbuchung müsse das entsprechende Anliegen sowie die Kontaktdaten angegeben werden.

Weitere LVZ+ Artikel

Sperrungen in Eilenburg

Wegen Baumaßnahmen kommt es in den nächsten Tagen in Eilenburg zu Straßensperrungen: In der Karl-Liebknecht-Siedlung werden vom 4. bis 15. Mai, jeweils in der Zeit von 8 bis 17 Uhr, die Sickerschächte im Fahrbahnbereich saniert. In der August-Bebel-Straße wird im Bereich Haus Nr. 37 und 41 einer Hausanschluss für Gas erstellt. Jeweils halbseitig gesperrt sind Kellerstraße und ein Teilbereich des Maxim-Gorki-Platzes zwischen dem 4. Mai und dem 28. August. Grund: Neuverlegung von Stromkabeln. Es ist insbesondere die Haltverbotsbeschilderung zu beachten.

Homeoffice im Heide Spa Hotel & Resort

Auf Urlaubsgäste muss das Bad Dübener Heide Spa Hotel & Resort noch warten, Geschäftsreisende dürfen aber seit einigen Tagen wieder einchecken. Gebucht werden können die Zimmer auch für Tagesaufenthalte ohne Übernachtungen, zum Beispiel für alle, die einen ruhigen Platz fürs Homeoffice suchen – mit W-LAN und Terrasse.

Telefon 034243 33660.

Von lvz