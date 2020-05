Eilenburg/Bad Düben

Hier kommen aktuelle Nachrichten aus Bad Düben und Eilenburg.

Bad Dübener Bürgermeisterin am Runden Tisch Corona

Die Bürgermeisterin der Stadt Bad Düben, Astrid Münster (FWG), sitzt am Donnerstag, Beginn 18 Uhr, am Runden Tisch Corona mit Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU). Auf der Pressekonferenz des Kabinetts am Dienstag wurde die Idee von diesem Runden Tisch geboren. Neben Vertretern der Staatsregierung und Beamten nehmen auch Unternehmer, Mediziner, ein an Corona Erkrankter sowie Schüler- und Elternvertreter Platz. Bürgerrechtler Frank Richter moderiert. Der Runde Tisch wird live über die Social-Media-Kanäle des MP, der Staatskanzlei ( Facebook/ Youtube) und bei Sachsen-Fernsehen übertragen.

Pfingsten : Live-Musik am Fährhaus Gruna

Ausflügler können sich am Pfingstwochenende auf Live-Musik am Fährhaus in Gruna freuen. Pfingstsonntag gastiert die Band See you mit handgemachter Musik, Pfingstmontag ist die singende Fährfrau Ramona zu Gast und präsentiert ein buntes Showprogramm. Los geht es jeweils um 11.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Führungen durch die Dauerausstellung

„Mit allen Sinnen erleben“ sind Führungen überschrieben, die es in steter Regelmäßigkeit im Naturparkhaus in Bad Düben gibt. Interessierte können sich durch die multimediale Dauerausstellung zum Naturraum Dübener Heide mit Erklärungen geleiten lassen. Die nächsten Termine sind am 28. Mai von 15 bis 16 Uhr sowie am 4. Juni von 14.30 bis 15.30 Uhr. Für beide Veranstaltungen sind vorab Anmeldungen erforderlich unter Telefon 034242 72993.

Zschepplin tagt erstmals unter Kay Kunath

In seiner ersten Sitzung als neuer Zscheppliner Bürgermeister hat Kay Kunath am 2. Juni gleich eine umfangreiche Tagesordnung aufzurufen. Die Sitzung, die ursprünglich für den 26. Mai angesetzt war, beginnt um 19.30 Uhr im Saal Naundorf. Nach Vereidigung und Wahl des stellvertretenden Bürgermeisters stehen zunächst drei Krippehnaer Beschlüsse an. Sie betreffen den Bebauungsplan Reitplatzstraße, den Bau eines zweiten Blockheizkraftwerkes einschließlich Biogasreinigung durch die Agrargenossenschaft und die Vergabe der Planung für das Dorfgemeinschaftshaus.

Außerdem haben die Räte dann noch Beschlüsse in Sachen Sanierung des Werkraums in der Grundschule in Hohenprießnitz, über den behindertengerechten Ausbau der Bushaltestelle in Rödgen sowie über das Nutzen des Dienstfahrzeuges für private Zwecke durch den Bürgermeister zu entscheiden.

Künftige Erstklässler anmelden

Im Juli können an der Bad Dübener Heide-Grundschule für das Schuljahr 2021/22 die neuen Erstklässler angemeldet werden. Nach den gesetzlichen Bestimmungen werden Kinder schulpflichtig, die zwischen 1. Juli 2014 und 30. Juni 2015 geboren wurden beziehungsweise zurückgestellt sind. Kinder, die bis 30. September 2021 das sechste Lebensjahr vollenden, dürfen auch angemeldet werden. Kinder, die noch nicht schulpflichtig sind, können auf Antrag der Eltern aufgenommen werden, wenn sie den erforderlichen geistigen und körperlichen Entwicklungsstand besitzen. Erforderlich sind Geburtsurkunde oder Familienstammbuch und der Impfausweis. Das Kind muss nicht vorgestellt werden. Die Anmeldung muss von beiden Eltern gemeinsam vorgenommen werden. Andernfalls sind eine Vollmacht und Ausweiskopie beziehungsweise der Nachweis der Alleinsorgeberechtigung notwendig. Bei Kindern unverheirateter Eltern soll die Bescheinigung über die Erziehungs- und Sorgeberechtigung mitgebracht werden.

Die Anmeldung erfolgt im Sekretariat: 20. Juli, 8 bis 12 Uhr und 12.30 bis 15 Uhr; 21. Juli 8 bis 12 Uhr und 12.30 bis 17 Uhr; 22. Juli 8 bis 12 Uhr; 23. Juli 8 bis 12 Uhr.

Termine für Bad Dübener Rathaus vereinbaren

Wegen der Corona-Pandemie bleibt das Bad Dübener Rathaus bis auf weiteres für den Besucherverkehr geschlossen, Terminvereinbarungen sind möglich. Besucher werden gebeten, im Rahmen der üblichen Sprechzeiten vorab telefonisch einen Termin zu vereinbaren. Die Vorsprache ohne vorherige Terminvereinbarung ist nicht möglich. Das Einwohnermeldeamt, Gewerbeamt, Standesamt und Soziales sind über den Hof (Hintereingänge) zu erreichen. Wo Publikumsverkehr stattfindet, werden weitgehende Hygienemaßnahmen eingehalten: Unter anderem verzichten die Mitarbeiter mit Kundenkontakt auf das Händeschütteln und treffen Vorkehrungen, um den Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen herzustellen. Antragsteller werden gebeten, allein vorzusprechen und von begleitenden Personen abzusehen (Telefon 034243 7220).

