Eilenburg/Bad Düben

Hier kommen aktuelle Nachrichten aus Bad Düben und Eilenburg.

Deiche werden gepflegt: Arbeiten in Eilenburg und Düben geplant

Die Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen führt in den nächsten Monaten Unterhaltungsarbeiten an Gewässern I. Ordnung sowie zugehörigen Hochwasserschutzanlagen in den Regionen Eilenburg und Bad Düben aus. Betroffen davon sind folgende Abschnitte: Vereinigte Mulde zwischen Kossen und Löbnitz – Deichmahd an Hochwasserschutzdeichen der Mulde, Ausführung: Juli bis November; Schwarzbach zwischen Sprotta und Bad Düben – lokal begrenzte, abschnittsweise Böschungsmahd und Sohlkrautung, August bis Oktober; Mühlgraben Stadt Eilenburg – Unterhaltungspflege und Mahd an Hochwasserschutzdeichen und Hochwasserschutzmauern, zwei Pflegegänge: Juni und September/Oktober; Lossa Grenze Eilenburg zu Thallwitz bis Einmündung in die Mulde – Pflegearbeiten. Weiterhin werden Unterhaltungsarbeiten ausgeführt wie Gehölzpflege- und Pflanzarbeiten, Arbeiten zur Verkehrssicherung an Gehölzen, Unterhaltungsarbeiten an Deichen, Unterhaltungsarbeiten an Hochwasserschutzanlagen und sonstigen wasserwirtschaftlichen Anlagen im Eigentum der Landestalsperrenverwaltung.

Anzeige

EWV schränkt Besucherverkehr weiter ein

Die Verwaltung der Eilenburger Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft GmbH reagiert weiterhin auf die aktuelle Situation im Zusammenhang mit dem Coronavirus und schränkt den Besucherverkehr weitgehend ein. Mieter und Interessenten sollen prüfen, ob eine Klärung des Anliegens auch per Telefon, E-Mail oder Brief möglich ist. Bei dringenden Mietangelegenheiten, die einer persönlichen Absprache oder Besichtigung bedürfen, ist die EWV vorab schriftlich oder telefonisch zu kontaktieren und ein Termin zu vereinbaren. Sollte ein Mieter auf Grund der Corona-Pandemie in Zahlungsschwierigkeiten kommen (zum Beispiel wegen geminderter Einnahmen durch Kurzarbeit), dann kann er sich an die EWV wenden, damit eine Lösung gefunden wird. Telefon 03423 68160 (nur im Havariefall 0177 6816050), E-Mail-Adressen im Internet unter „Ansprechpartner“, Fax: 03423 681639

Weitere LVZ+ Artikel

Waldbaden zur Sommersonnenwende im Naturpark Dübener Heide

Der Verein Dübener Heide und Waldbader Nico Fliegner laden im Frühsommermonat Juni zum letzten Mal vor der Sommerpause zum Waldbaden in den Naturpark Dübener Heide ein. Termine sind der 7., 13. und 19. Juni. Während die Spaziergänge an der guten Waldluft am 7. und 13. Juni jeweils ab 13 Uhr stattfinden, geht es am 19. Juni, am Vorabend zur Sommersonnenwende, erstmals um 18 Uhr in den Heidewald. An diesem Abend ist es besonders lange hell. Teilnehmer können dann das Sonnenlichtbaden ausprobieren und spüren, wie sich der warme Waldboden anfühlt. Außerdem werden sie bei diesem Waldbad kreativ und nehmen am Ende etwas Bleibendes mit nach Hause. Bei allen Spaziergängen, die auf dem Parkplatz an der Schönen Aussicht in Bad Schmiedeberg starten, schlendern die Naturfreunde gemütlich in einer kleinen Gruppe auf dem Qualitätswanderweg Heide-Biber-Tour durch einen landschaftlich reizvollen Mischwald zwischen den Kurstädten Bad Düben und Bad Schmiedeberg und erfahren, was hinter der Faszination des Waldbadens steckt. Unterwegs machen sie einfache Sinnesübungen, die das Immunsystem stärken und für Entspannung und Wohlbefinden sorgen. Außerdem kann sich jeder Teilnehmer auf eine Solozeit freuen – und zwar an einem idyllisch gelegenen Waldteich.

Damit die Teilnehmer von diesem Spaziergang an der frischen Waldluft lange zehren, erhalten sie Anregungen und Tipps für Entspannungsübungen für zu Hause und den Arbeitsalltag. Eine Teilnahme am Waldbaden in der Dübener Heide ist nur nach vorheriger Anmeldung unter Telefon 0171 1902866 oder per E-Mail an info@waldbader.de möglich.

Von lvz