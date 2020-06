Nachrichten aus Bad Düben und Eilenburg

Eilenburg/Bad Düben

Wildes Parken an der Kiesgrube wird teurer

Das wilde Parken entlang der Eilenburger Landstraße und der Paschwitzer Straße und damit am Sprottaer Nordostufer der Eilenburger Kiesgrube könnte richtig teuer werden. Der Sprottaer Karsten Ittner hatte im Gemeinderat auf die für Sprotta zum Teil unerträgliche Situation hingewiesen. Bürgermeister Roland Märtz ( CDU) entgegnete, dass die Gemeinde jetzt besser durchgreifen könne. „Bei dem bisher möglichen Verwarngeld von 25 Euro war das für die Gemeinde ein Minusgeschäft.“ Da ab April für wildes Parken bis zu 100 Euro verhängt werden dürfen, sehe das nun anders aus.

Doberschütz übernimmt für April Elternbeitrag

Die Eltern der Gemeinde Doberschütz müssen für die Zeit vom 18. März bis 30. April keine Elternbeiträge zahlen. Das gilt auch für die Eltern, die ihre Kinder notbetreuen lassen konnten. Den entsprechenden Beschluss, mit dem die Gemeinde auf 1400 Euro verzichtet, haben die Doberschützer Gemeinderäte auf ihrer Sitzung am Donnerstag in Wöllnau gefasst. Hintergrund dafür ist, dass der Freistaat Sachsen den Kommunen zwar die Elternbeiträge für die Zeit vom 18. März bis 17. April erstattet, aber nicht für die zweite Aprilhälfte. Hier springt nun die Kommune ein. Für die ersten zwei Maiwochen, in denen es ebenfalls noch eine eingeschränkte Betreuung gab, erfolgt in Doberschütz eine tageweise Abrechnung. Eltern, die ihre Kinder gar nicht in der Notbetreuung hatten, müssen damit auch erst ab 18. Mai wieder zahlen. Der im März bereits gezahlte Elternbeitrag wird verrechnet.

Sorbenturm und Torfhaus bleiben zu

Sorbenturm und Torhaus auf dem Eilenburger Burgberg bleiben wegen der Corona-Pandemie weiter für Besucher geschlossen. Der Eilenburger Burgverein, der die Einrichtungen betreibt beziehungsweise betreut, hat vorerst alle Veranstaltungen abgesagt.

Betroffen davon war bereits die Walpurgisnacht Ende April. Fest steht, dass auch die Burgberg-Serenade am 11. Juli nicht stattfinden kann. Die Mitglieder hoffen nun, dass am Tag des offenen Denkmals im September wieder ein Angebot für die Besucher für Mauer- und Sorbenturm offeriert werden kann.

Tierpark öffnet jetzt bereits 9 Uhr

Der Eilenburger Tierpark öffnet ab sofort um 9 Uhr und damit eine Stunde eher als noch nach der Wiedereröffnung im Mai. Die Einschränkung war auf Grund geänderter Betriebsabläufe wegen Corona notwendig geworden, kann nun aber zumindest ein Stück weit zurück genommen werden. Abends bleibt der Mini-Zoo wie bisher bis 18 Uhr geöffnet. Im Tierpark hofft man nun darauf, dass mit der nächsten Lockerungsstufe auch das neu erbaute Tropicana öffnen darf.

