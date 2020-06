Eilenburg/Bad Düben

Hier kommen aktuelle Nachrichten aus Bad Düben und Eilenburg.

Lob für Gestaltung des Ost-Friedhofes

Anerkennung hat es jetzt für die Eilenburger Stadtwirtschaft gegeben. Stadtrat Jürgen Prochnow ( Die Linke) lobte die Gestaltung des Friedhofes in Eilenburg Ost. Dort fanden in den vergangenen Monaten wie auf den anderen Friedhöfen im Stadtgebiet auch verschiedene Baumpflegearbeiten statt, nachdem dort massive Trockenheitsschäden aufgetreten waren. „Das ist alles sehr positiv und sieht gut aus“, sagte Prochnow. Die Stadt hat für die Arbeiten auf den Friedhöfen über 50 000 Euro ausgegeben.

Anzeige

Arbeit an Eilenburgs Radkonzept begrüßt

Die Stadtratsfraktion aus CDU und Bündnis 90/Die Grünen im Eilenburger Stadtrat hat die Weiterarbeit am Radverkehrskonzept begrüßt. Wie Fraktionschefin Steffi Schober sagte, wolle men sich daran beteiligen. Die Fraktion hatte beim Polizeirevier um eine Ausarbeitung zu Radwegen und Unfallschwerpunkten gebeten. Diese wolle man der Verwaltung zur Verfügung stellen. Die Stadt will noch in diesem Jahr ein Büro mit der Überarbeitung des Konzeptes aus dem Jahr 2008 beauftragen. Zudem ist ein Rathaus-Mitarbeiter zum Radverkehrsbeauftragten ernannt worden.

Weitere LVZ+ Artikel

Eilenburg und der Fluglärm

Stadtrat und Stadtverwaltung sollen sich künftig intensiver mit dem Fluglärm beschäftigen. Das beantragte Linke-Stadträtin Christiane Prochnow. Schon jetzt kreisten große Maschinen über Eilenburg, die auf den Flughafen Leipzig/Halle landen. Eilenburg sei zwar noch relativ wenig von Lärm betroffen, dennoch rät Prochnow, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.

Bibo und Museum öffnen wie gewohnt

Die Eilenburger Stadtbibliothek und das Museum öffnen ab 16. Juni wieder zu den regulären Öffnungszeiten. In den letzten Wochen waren die Einrichtungen nach der Corona-Pause nur an vier Tagen geöffnet. Die Touristinformation, die ebenfalls im Gebäude Roter Hirsch untergebracht ist, bleibt noch geschlossen. Öffnungszeiten: Montag geschlossen, Dienstag 10-18 Uhr, Mittwoch 10-14 Uhr, Donnerstag 11-18 Uhr, Freitag 10-14 Uhr, Samstag 10-14 Uhr, Sonntag 10-12 Uhr und 13-17 Uhr

Party auf Spielplatz im Stadtpark

Der Spielplatz im Eilenburger Stadtpark ist offenbar ein Treffpunkt von Jugendlichen. Dort werden nachts Partys gefeiert, ist an Stadtrat Max Seehaus (Freigeister) herangetragen worden. Der Stadtverwaltung sind die Feierrunden indes nicht bekannt. Wie Annett Krause vom Fachbereich Ordnung in der Stadtverwaltung sagte, wolle man sich jetzt noch einmal mit dem Polizeirevier in Verbindung setzen und Streifengänge anregen. Seehaus hatte auf das Problem im Eilenburger Stadtpark schon vor einiger Zeit aufmerksam gemacht.

Brandschutz: Stadt legt neuen Plan vor

Der Brandschutzbedarfsplan der Stadt Eilenburg ist aktualisiert worden. Bei neu zu beantragenden Fördermitteln für die Ausstattung und Unterhaltung der Feuerwehr sei dieser unabdingbar, so die Stadtverwaltung. Der Stadtrat beschloss daher die Fortschreibung sowie eine Änderung der Satzung zur Regelung des Kostenersatzes für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr. Die Stadtverwaltung hatte auf der Grundlage der Empfehlung des Freistaates 2007 den ersten Brandschutzbedarfsplan vorgelegt.

Straßenbau am Jacobsplatz

Am Jacobsplatz in Eilenburg geht reges Baugeschehen vonstatten. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, sei eine neue Straßenfläche gebaut worden, die nunmehr in öffentliche Trägerschaft übergehen soll. Nach dem Beschluss des Stadtrates übernimmt die Stadt Eilenburg damit die Fläche vom Investor. Am Jacobsplatz wird ein neues Wohngebiet errichtet, bestehend aus Einfamilienhäusern. Die Nachfrage nach Baugrundstücken ist in der Stadt hoch.

Klassenzimmer öffnet wieder

Ab Dienstag bietet das Eilenburger Stadtmuseum unter Beachtung der allgemeinen Hygienevorschriften wieder Bildungsangebote wie die historische Klassenstunde an. Vorwiegend Schulklassen der 3. und 4. Klasse haben die Möglichkeit, in einem original ausgestatteten Klassenzimmer von 1920 eine 60-70 minütige Schulstunde mitzuerleben. Lesen, Rechnen, Schreiben und insbesondere korrektes Verhalten werden zum außergewöhnlichen Schulerlebnis. Die Anmeldung erfolgt im Stadtmuseum Eilenburg unter 03423 652222.

Wehrleiter im Amt bestätigt

Thomas Stein bleibt Wehrleiter im Mockrehnaer Ortsteil Klitzschen. Der Gemeinderat hat die zur Jahreshauptversammlung erfolgte Wahl einstimmig bestätigt. Bürgermeister Peter Klepel (FWG) bescheinigte der Wehr eine gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde. Stellvertreter bleibt Ingolf Haferkorn.

Kritik am Zustand des Rosariums

Kritik gab es schon oft, geändert hat sich aber nichts. Das rund ein Hektar große Rosarium in Eilenburg ist in einem schlechten Zustand. Das Gras steht hoch, die Rosen sind zugewachsen, das Unkraut wuchert. Das kritisierte jetzt auch Stadtrat Hans Poltersdorf ( CDU), dem nicht nur das Erscheinungsbild des Rosariums ein Dorn im Auge ist, sondern auch ein vergammeltes Schild. Darauf hatte er die Stadtverwaltung schon einmal hingewiesen und um Austausch gebeten – vergebens. Das Rosarium liegt in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs. „Wichtige Punkte sollte man im Auge behalten“, sagte Poltersdorf. Warum die Stadtverwaltung das Rosarium so stiefmütterlich behandelt, ist unklar. Entweder ist nicht ausreichend Geld für die Pflege eingeplant oder aber die Unterhaltung wird unzureichend ausgeführt. Dabei verkündete die Verwaltung vor zwei Jahren, das Rosarium vergrößern zu wollen. Weitere Beete mit Rosen sollten dazukommen. Ein Widerspruch, wenn man bedenkt, dass die Pflege jetzt schon nicht funktioniert.

Blick in den Rosengarten in Eilenburg Quelle: Wolfgang Sens

Audenhainer Brücke ist fertig

Die Beton-Fertigteil-Brücke am Kindergarten in Audenhain ist fertig. Für Dienstag ist die Bauabnahme des Bauwerks über den Schwarzen Graben geplant. Seit Januar wurde gebaut.

Anmeldungen für Musikschule sind möglich

Die Kreismusikschule „ Heinrich Schütz“ Nordsachsen, Außenstelle Eilenburg ist wieder in den Räumen der Musikschule anzutreffen. „Leider konnte unser Tag der offenen Tür nicht stattfinden. Wer ab September gern ein Instrument erlernen beziehungsweise Unterricht im Fach Gesang haben möchte, kann sich ab sofort anmelden“, so Gabriele Hammermann, Leiterin der Außenstelle. Wichtige Informationen gibt es auf der Homepage. Die entsprechenden Anmeldeformulare für den jeweiligen Standort gibt es dort auch.

www.heinrichschuetz.de

Von lvz