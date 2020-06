Eilenburg/Bad Düben

Hier kommen aktuelle Nachrichten aus Bad Düben und Eilenburg.

Eilenburg : Sperrung bis Ende August

Die Kellerstraße und ein Teilbereich des Maxim-Gorki-Platzes in Eilenburg sind voraussichtlich noch bis 28. August gesperrt. Hier werden neue Stromkabel verlegt. Es ist insbesondere die Haltverbotsbeschilderung zu beachten, wird informiert.

Posaunenchor der Kurrende spielt

Wer beim Sonntagsspaziergang im Museumsdorf in Bad Düben vorbeischaut, kann bei Kaffee und Kuchen dem Posaunenchor der Kurrende lauschen. Die Bläser spielen zwischen 14 und 17 Uhr Verschiedenes von klassischen Bläserstücken bis zu Popfanfaren. Allerdings gibt es keine separaten Stühle, keinen Eintritt und keinen separaten Einlass, wird informiert.

Schadstoffmobil kommt nach Eilenburg

Schadstoffe können am Freitag von 13 bis 17 Uhr und am Samstag von 8 bis 11.30 Uhr auf dem Betriebshof von Remondis in Eilenburg Ost am Schadstoffmobil abgegeben werden. Dazu zählen Farben und Lacke, Verdünnung, öl- und fetthaltige Abfälle, Reste von Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmitteln, Altmedikamente, Leuchtstoffröhren und Energiesparlampen, Haushalts- und Fotochemikalien, Säure- und Laugengemische. Reifen, Altöl und Gasflaschen gehören nicht dazu.

Vokalsextett voicemade spielt in Eilenburg

Das Ensemble voicemade gastiert am Sonntag, dem 5. Juli, 17 Uhr in der Eilenburger Nikolaikirche. Das Leipziger Vokalsextett lädt ein zu einer Reise durch die geistliche Vokalmusik, Eintritt: 10 Euro Erwachsene/8 Euro ermäßigt. Kartenvorbestellung unter 03423 602056 (Di. 9 bis 17 Uhr, Do. 15 bis 17 Uhr) oder per E-Mail: kornelia.lutzke-richter@ekmd.de

Mobiler Backofen und Bänke für die Ortsteile

Eilenburger Ortsteil Zschettgau kann jetzt im mobilen Backofen frisches Brot gebacken werden. Der in einem Pkw-Hänger eingebaute Backofen soll künftig in den sechs Ortsteilen von Eilenburg zu Festen und Feierlichkeiten zum Einsatz kommen. Für einen kleinen Obolus könnte der Backofen auch von Privatpersonen vom Heimatverein angemietet werden. Insgesamt kostete der mobile Backofen etwa 6050 Euro. Umgesetzt wurde dafür ein Teil des beim Ideenwettbewerb des Sächsischen Ministeriums für Umwelt und Landwirtschaft gewonnenen Preisgeldes. Vor Pfingsten hat der Heimatverein Kospa-Pressen bereits gemeinsam mit der Pressener Feuerwehr Bänke aufgestellt. Diese stehen nunmehr in Pressen am Teich und an der Feuerwehr sowie in Behlitz am Wald. Das Geld für die Bänke hat der Heimatverein über den „Mach-mit“-Wettbewerb erhalten.

Friedhofsmauer soll saniert werden

Die an verschiedenen Stellen abgeputzte Friedhofsmauer in der Torgauer Straße in Eilenburg soll eine temporäre Lösung sein. Das sagte Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos). Ziel der Stadtverwaltung sei es, diese perspektivisch komplett zu sanieren. Dies sei aber eine kostspielige Angelegenheit, zumal die Mauer unter Denkmalschutz steht. Scheler rechnet mit Kosten von rund 200 000 Euro. In den nächsten drei bis vier Jahren wolle sich die Kommune um die Bereitstellung der Mittel bemühen.

Schaltzeiten für Licht sind Thema in Wöllnau

Um die Schaltzeiten der Straßenbeleuchtung im Dorf geht es am 30. Juni ab 19.30 Uhr zur nächsten Ortschaftsratssitzung im Saal Wöllnau. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem noch diese Themen: Informationen zum Haushaltsplan, Beschluss zur Verwendung der Mittel zur Unterstützung der Vereinstätigkeit, Information zum Stand und Weiterführung der Sanierungsarbeiten Vereinsraum/Saal Wöllnau.

Fermate-Reihe in St. Nikolai geht weiter

Kompositionen von Biber, Sweelick, Bach und anderen sind am Dienstag zum nächsten Fermate-Abend in der Bad Dübener Stadtkirche St. Nikolai zu hören. „Zwischen Himmel und Erde“ ist das Programm überschrieben, das Tabea Höfer (Violine) und Mira Lange (Cembalo) darbieten. Beginn ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes wird empfohlen.

Ortsrat Hohenprießnitz trifft sich am Donnerstag

Der B-Plan „Noitzscher Straße“ – Entmietung von Garagen, die finanzielle Zuwendung an Vereine sowie die Renovierung des ehemaligen Spielplatzes Friedensweg/Noitzscher Straße sind zwei Themen, mit denen sich der Ortschaftsrat Hohenprießnitz in seiner Sitzung am Donnerstag beschäftigt. Los geht es um 19.30 Uhr im Hortgebäude der Grundschule.

Doberschützer können Grünschnitt abgeben

Im Bauhof der Gemeinde Doberschütz (Gewerbegebiet Sprotta-Paschwitz, Gehrenstraße 2) erfolgt für Einwohner der Gemeinde Doberschütz an folgenden Tagen die kostenlose Annahme von Grünverschnitt (kein Holz oder Geäst): Freitag, 3. Juli, von 9 bis 16 Uhr, Samstag, 4. Juli, von 9 bis 12 Uhr. Weitere Termine sind am 28./29. August geplant.

