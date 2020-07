Eilenburg/Bad Düben

Hier kommen aktuelle Nachrichten aus Bad Düben und Eilenburg.

Eilenburg will fünf Straßen sanieren

September/Oktober finden an fünf Straßen im Eilenburger Stadtgebiet Bauarbeiten statt. Die Straßen Am Lehmberg, Wilhelm-Grune-Straße sowie in der Karl-Liebknecht-Siedlung bekommen dann eine neue Dünnschicht. Steffen Vogt vom Bauamt der Stadt: „Dabei wird an einem Tag eine Schicht im sogenannten Kalteinbau aufgetragen, die sich dann durch den Autofahrverkehr selbst verdichtet.“ Es handele sich dabei, so erklärt der Baufachmann weiter, um eine vorbeugende Maßnahme, die dem gesamten Straßenkörper eine längere Lebensdauer beschert.

Bei der Deckenerneuerung, die in Bereichen des Kornmarktes und einem Teilstück des Mittelweges vorgesehen ist, wird dagegen der Asphalt ein Stück weit abgefräst. Anschließend kommt eine neue Decke drauf. Alle fünf Aufträge in Sachen Straßenunterhaltung wurden inzwischen vergeben. Der Gesamtumfang beträgt rund 165 000 Euro.

Mittelaltermarkt findet nicht statt

Der Mittelaltermarkt auf dem Burggelände in Bad Düben findet nicht statt. Das Spektakel sollte nach Vorstellungen des Veranstalter Coex GmbH aus Cottbus auf Mitte Juli verschoben werden. Bis Ende August dürfen wegen der Corona-Pandemie aber keine Volksfeste stattfinden.

B 2 zwischen Wellaune und Brösen gesperrt

Von Montag bis Freitag nächster Woche ist die B 2 zwischen Wellaune und Brösen (Rotes Haus) in Höhe Waldsiedlung auf Grund von Fahrbahninstandsetzungs- und Markierungsarbeiten voll gesperrt. Die Umleitung ist großräumig ausgeschildert. In diesem Zeitraum werden die Bushaltestellen Rotes Haus und Waldsiedlung nicht bedient. Die nächsten Haltestellen sind Lindenhayn, Abzweig nach Noitzsch beziehungsweise Wellaune.

Doberschützer können Grünschnitt abgeben

Im Bauhof der Gemeinde Doberschütz (Gewerbegebiet Sprotta-Paschwitz, Gehrenstraße 2) können Einwohner der Gemeinde Doberschütz Ende dieser Woche kostenlos Grünverschnitt (kein Holz oder Geäst) abgeben, die Termine: Freitag, 3. Juli, von 9 bis 16 Uhr, Samstag, 4. Juli, von 9 bis 12 Uhr.

Heinzelberge hat nun neue Pächterin

Marta Jaworska-Krüger ist seit Mittwoch die neue Pächterin der Pension „Heinzelberge“ in Eilenburg, so die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung. Die LVZ hatte die junge Frau bereits vorgestellt. Marta Jaworska-Krüger ist in Warschau geboren und aufgewachsen, spricht als gebürtige Polin neben ihrer Muttersprache, fließend Deutsch und Englisch. Das Abenteuer mit Tourismus und Hotellerie lebt sie seit über 15 Jahren. In Warschau hat sie ein fünfjähriges Masterstudium an der Fakultät für Tourismus und Hotelmanagement abgeschlossen und ist danach in die Schweiz gezogen, um in der Swiss Hotel Management School ein weiteres Jahr in ihre Ausbildung zu investieren. Die Hotellerie ist ihre Passion. Den Wunsch, ein eigenes kleines Hotel oder eine Pension zu führen, hat sie sich nun erfüllt. Marta Jaworska-Krügers größte Leidenschaft: neue Leute kennenlernen und einen einzigartigen Raum schaffen.

