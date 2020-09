Gibt es für das in Eilenburg geplante Ärztehaus einen neuen Investor? Der für Samstag angekündigte Trödelmarkt in Bad Düben wird verschoben und für die Veranstaltung mit Peter-Michael Diestel in Eilenburg gibt es noch Karten. Das sind drei der aktuellen Meldungen aus Eilenburg, Bad Düben und der Region.