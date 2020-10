Eilenburg/Bad Düben

Hier kommen aktuelle Nachrichten aus Bad Düben und Eilenburg.

Trüffelsuche auf Eilenburger Plantage

Mit tatkräftiger Unterstützung auf der Suche nach Trüffeln:Auf der von ihrem Vater Gunter Kahlow vor zehn Jahren angelegten Trüffelplantage in Eilenburg ist Josy Marie Horn auf der Jagd nach den kulinarisch wertvollen Pilzen.

Eilenburg: Die Trüffeljägerin Josy Marie Horn sucht mit den Trüffelhunden, dem Bayerischen Gebirgsschweißhund "Resi", den Lagotto Romagnolo "Frieda" und "Tempi" und dem Boxer-Mischling "Buddy" auf der von ihrem Vater Gunter Kahlow vor zehn Jahren angelegten Trüffelplantage im sächsischen Eilenburg Trüffel. Quelle: Waltraud Grubitzsch/dpa

Mit dabei sind die Trüffelhunde – die Lagotto Romagnolo Frieda und Tempi, der Bayerische Gebirgsschweißhund Resi und der Boxer-Mischling Buddy. Da die vergangenen Monate sehr trocken waren, ist in der kommenden Wintererntezeit aber nur mit einem geringeren Ertrag zu rechnen.

Eilenburger Trüffel liegen auf einem Tisch in der vor zehn Jahren angelegten Trüffelplantage. Quelle: Waltraud Grubitzsch/dpa

Auf 6500 Quadratmeter züchtet Gunter Kahlow mit seiner Tochter die in Deutschland unter Naturschutz stehenden Burgundertrüffel, die in dem kleinen Familienunternehmen zu Produkten aus und mit Trüffeln verarbeitet werde

Verlosung: Rocklegenden in er Baderscheune

Die Eilenburger Baderscheune lädt am Sonnabend zur nächsten Veranstaltung ein. Gäste zum Eilenburger Rocklegenden-Abend sind „Privileg“ und „Zollfrei“. Konzertbeginn ist 20 Uhr. „Die Bands werden nach vielen Probestunden für uns aufspielen“, heißt es aus der Baderscheune. Privileg, die 2018 nach fast 40 Jahren ihr Comeback feierten, werden von Björn Angermann musikalisch unterstützt. Special guests und musikalische Bereicherung sind Sebastian Angermann von der Hardrock-Coverband „Rokkers“ an der Gitarre und Steffen Rietze am Schlagzeug. Karten sind erhältlich. Telefonische Vorbestellung unter 03423 600471.

Die LVZ verlost zweimal zwei Karten. Wer sie gewinnen möchte, schickt an gewinnspiele@lvz.de eine Mail. Bitte als Betreff „Privileg“ vermerken. Einsendeschluss ist morgen, 10 Uhr.

Samstag ist Mitsing-Tag

Mitmachen, -singen, -klatschen, mit Instrumenten begleiten oder nur zuhören, das ist am Sonnabend zum Tag der musikalischen Einheit in der Region möglich. Ziel ist es, gemeinsam zu musizieren. 15.15 Uhr startet ein Youtube-Video, für das zuvor nach Anmeldung ein Link verschickt wird. Auch die fröhlichen Akkordeon-Asse sind dabei. „14 Uhr treffen wir uns zu einer nicht-öffentliche Vereinsversammlung in der Grundschule Jesewitz, dann wird musiziert“, so Chefin Jeanette Weitzel. Die jüngeren Musikschüler sind am heimischen PC dabei und die ganze Familie kann mitmachen.

Wer mitmachen möchte, kann sich registrieren bei www.TDME.eu und erhält da kostenlos die Noten für verschiedene Instrumente und Playbacks zum Üben.

Stadt hofft auf mehr Sauberkeit am Burgtor

Der Zugang zum Eilenburger Burgberg wird sauberer. Das ist zumindest die Hoffnung, die die Stadt mit dem Schaffen einer neuen Abholstelle rund 50 Meter unterhalb des Burgtores in Richtung Marienkirche verbindet. Da durch das Burgtor kein Müllfahrzeug passt, haben die Bewohner die gelben Säcke, Müll- und Papiertonnen bisher immer in der Nähe des Burgtores abgestellt. Die neue Abholstelle, die für die gelben Säcke, aber auch für alle Tonnen gedacht ist, konnte nur errichtet werden, weil der Burgverein dafür vereinseigenes Gelände zur Verfügung stellte.

An Zscheppliner Gewässern wird gearbeitet.

In der Gemeinde Zschepplin können an vier Gewässern II. Ordnung Pflegearbeiten durchgeführt werden. Es handelt sich dabei um das Grabensystem östlich von Zschepplin, den Graben an der Schmiedebreite in Glaucha, den Laußiger Graben in Hohenprießnitz und den Molkereigraben von der Ortslage Naundorf bis zur Gemarkungsgrenze nach Schönwölkau. Den Auftrag in Höhe von 16 500 Euro erteilten die Gemeinderäte dem Unternehmen Muldenwald Landschaftspflege in Canitz. Von der Unteren Wasserbehörde werden dabei nur Arbeiten zugelassen, die von ihr als wasserwirtschaftlich erforderlich angesehen werden, was aber oft nicht mit den Vorstellungen der Bürger übereinstimmt. In Zschepplin ist das nicht anders. So hätte sich Mario Gräfe ( CDU) Pflegearbeiten am Glauchaer Bach gewünscht.

Grünes Kino zeigt Dok-Film

Einmal im Monat verwandelt sich das Bad Dübener NaturparkHaus in einen Kinosaal. Am Freitag läuft ab 18 Uhr ein Dokumentarfilm aus dem Jahr 2013, der über Verschwendung und Ressourcenknappheit aufklärt und die wahren Hintergründe für diese Probleme aufzeigt. Viele Experten kommen zu Wort. Der Regisseur geht mit dem exzessiven Verbrauch von Ressourcen hart ins Gericht, zeigt aber auch Wege aus dem Dilemma auf und stellt nachhaltige Lösungsansätze vor.

Anmeldung erforderlich unter 034243 72993 oder per E-Mail an naturparkhaus@naturpark-duebener-heide.com, da die Besucherzahl coronabedingt begrenzt ist. Eintritt auf Spendenbasis.

